Die Rugby Nations Championship endet in London mit sechs Matches. England, Neuseeland und andere kämpfen um die neue Trophy und den Hemisphere Shield.

Die Rugby Nations Championship erreicht ihren Höhepunkt mit einem spektakulären Finale-Wochenende in London, das vom 21. bis zum 23. November stattfindet. In dieser entscheidenden Phase treffen die besten Mannschaften der Welt aufeinander, um die erste Ausgabewettbewerbs zu krönen. Das Turnier, das im Juli und November über zwei internationale Spielfenster ausgetragen wurde, blickt nun auf seinen Endspurt. Sechs hochkarätige Begegnungen stehen in den nächsten drei Tagen auf dem Programm und versprechen intensiven Sport auf höchstem Niveau.

Teilnehmerstruktur und Turniermodus

Das Teilnehmerfeld der Nations Championship ist breit aufgestellt und vereint Tradition und neue Dynamik. Zu den sechs festen Mitgliedern der Six-Nations-Turniers gehören England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales. Diese europäischen Mannschaften treten gegen die vier Nationen der SANZAAR-Organisation an: Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland. Ergänzt wird das Feld durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi, die als wichtige Akteure in der internationalen Rugby-Landschaft gelten.

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Die Spielstruktur ist komplex und sorgt für faire Begegnungen. Jede der elf teilnehmenden Nationen trifft im Verlauf des Turniers auf die sechs Teams der gegnerischen Konferenz. Im Anschluss daran spielt jede Mannschaft gegen den jeweils gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Diese Konstellation stellt sicher, dass die Ranglisten der nördlichen und südlichen Erdhalbkugel direkt gegeneinander antreten. Das Format dient dazu, die Kontinentaldifferenzen statistisch auszugleichen und die beste Mannschaft pro Halbkugel zu identifizieren.

Die Trophäen und der Wettbewerb der Halbkugeln

Beim Finale-Wochenende in London geht es um gleich zwei prestigeträchtige Titel. Der Gewinner der Nations Championship erhält die neu eingeführte Nations Championship Trophy. Diese Trophäe wird erstmals an den Gesamtsieger des Wettbewerbs vergeben und ehrt die beste Mannschaft des gesamten Turniers. Neben dem individuellen Sieg der Mannschaft steht der Kampf der Kontinente im Fokus. Der Hemisphere Shield wird an die erfolgreichere Hemisphäre verliehen.

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Die Vergabe des Hemisphere Shield basiert auf einer aggregierten Auswertung aller sechs Platzierungsspiele des Finale-Wochenends. Dabei wird gezählt, welche Hemisphäre als erste vier Punkte im Vergleichskontext erzielt. Dieser Mechanismus sichert den Shield der Region, die im direkten Vergleich die Oberhand behält. Während die Nations Championship Trophy also den absoluten Turniersieg auszeichnet, entscheidet der Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Es ist ein Wettbewerb, der nicht nur für die Teams, sondern auch für die nationalen Verbände große symbolische Bedeutung hat.

Südhälfte setzte den Ton mit der Southern Series

Die Vorrunde wurde unter dem Titel "Southern Series" ausgetragen und prägte den Charakter des Turniers maßgeblich. Die ersten drei Spieltage fanden fast ausschließlich auf der südlichen Erdhalbkugel statt. Eine Ausnahme bildeten lediglich die Heimspiele von Fidschi, die in der nördlichen Hemisphäre ausgetragen wurden. Diese räumliche Trennung sorgte dafür, dass die Teams der SANZAAR-Nationen anfangs ihre heimischen Vorteile nutzen konnten. Die europäische Seite hatte sich zuvor in den nördlichen Spielen zu beweisen. Nun treffen die beiden bestplatzierten Teams jeder Halbkugel aufeinander, um die Finalränge zu klären.

Die Reise der Teams war lang und anstrengend. Von Australien über Neuseeland und Südafrika bis nach Argentinien mussten die Mannschaften große Distanzen zurücklegen. In Europa waren England, Irland, Schottland, Wales, Frankreich und Italien die Heimatbasis. Italien und Frankreich gelten als starke Akteure im europäischen Sektor, während die britischen Inseln traditionell sehr dicht beieinander liegen. Die Ankunft in London markiert nun den Punkt, an dem die geografischen Unterschiede durch die direkte Konfrontation in der Hauptstadt des Rugby vereint werden.

Medienberichterstattung und deutsche Perspektiven

In Deutschland wird das Finale-Wochenende umfassend im Free-TV und digital übertragen. ProSieben MAXX zeigt live und kostenlos 21 Begegnungen der gesamten Nations Championship. Für die Finaltage bedeutet dies eine intensive Berichterstattung. Am sechsten Spieltag sind jeweils zwei Spiele parallel zu sehen, was eine sorgfältige Auswahl der Übertragungen erfordert. Zusätzlich ist das gesamte Turnier im Joyn-Stream verfügbar. Die Übertragung ist kostenlos und bietet deutschen Fans einen direkten Zugriff auf das Geschehen ohne weitere Hürden.

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Auch deutsche Verbindungen zum Turnier sind vorhanden. Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks aus Neuseeland. Seine Teilnahme könnte in den November-Partien von Bedeutung sein, falls er für das Team zum Einsatz kommt. Segner ist ein bekannter Name im Rugby-Umfeld und zieht die Aufmerksamkeit der deutschsprachigen Medien auf sich. Seine Rolle im Kader der Neuseeländer ist ein Beispiel für die Globalisierung des Sports und die Vielfalt der Nationalteams. Die Fans in Deutschland können Segner und das gesamte Finale nun in hoher Qualität verfolgen.