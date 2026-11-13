Rugby Nations Championship: Finals Weekend in London entscheidet über zwei Trophäen

Die Rugby Nations Championship bringt zwölf Teams aus zwei Hemisphären zusammen. Das Finale in London entscheidet über Trophäe und Hemisphere Shield.

Die Rugby Nations Championship läuft. Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers, also England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, gegen die SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Das Teilnehmerfeld wird durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi ergänzt.

Ein Höhepunkt des Spielplans ist der 5. Spieltag mit dem Match Frankreich gegen Südafrika am 13. November ab 20:15 Uhr. Dieses Spiel können Zuschauer auf Joyn kostenlos streamen. Die erste Austragung des Wettbewerbs findet in den zwei internationalen Spielfenstern im Juli und November statt.

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Wie das Turnierformat der Rugby Nations Championship funktioniert

Die Rugby Nations Championship folgt einem klaren Ablauf. Jede Mannschaft trifft im Turnierverlauf auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jedes Team gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.

Die Entscheidung fällt im großen Finale. Dort spielen die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegeneinander. Das Format verbindet damit die europäischen Six-Nations-Teams mit den SANZAAR-Nationen sowie Japan und Fidschi in einem gemeinsamen Wettbewerb.

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Die ersten drei Spieltage, die sogenannte Southern Series, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Ausgenommen davon waren die Heimspiele von Fidschi.

Finals Weekend in London entscheidet über zwei Trophäen

Beim Finals Weekend in London werden gleich zwei Trophäen vergeben. Die beste Mannschaft des Turniers gewinnt die Nations Championship Trophy. Diese Trophäe wird erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben.

Parallel wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Dafür werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gewertet. Die Hemisphäre, die als Erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield.

Während die Nations Championship Trophy den Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Genau dieser Vergleich macht den Shield zu einem prestigeträchtigen Titel im Turnier.

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Spielplan, Free-TV und Anton Segner bei den All Blacks

Im Free-TV zeigt ProSieben MAXX insgesamt 21 Begegnungen live. Am sechsten Spieltag laufen jeweils zwei Spiele parallel. Zuschauer können so einen großen Teil des Turniers im Fernsehen verfolgen.

Einige Partien stehen bereits im Spielplan fest. Italien trifft um 12:40 Uhr im Stadio Luigi Ferraris in Genua auf Argentinien. England spielt um 17:40 Uhr gegen Japan und um 15:10 Uhr gegen Neuseeland, jeweils im Allianz Stadium in Twickenham.

Irland empfängt Südafrika um 17:40 Uhr im Aviva Stadium in Dublin. Frankreich spielt um 21:10 Uhr im Stade de France in Paris gegen Argentinien.

Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks. Er könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen.