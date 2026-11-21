Die Rugby Nations Championship vereint Six-Nations-Teams mit SANZAAR-Nationen, Japan und Fidschi. Entschieden wird das Turnier im Finals Weekend in London.

Die Rugby Nations Championship ist gestartet. In dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers gegen die SANZAAR-Nationen an. Zum Teilnehmerfeld gehören England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales auf der einen Seite sowie Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland auf der anderen. Eingeladen sind außerdem Japan und Fidschi.

Im Mittelpunkt steht die erste Ausgabe dieses Wettbewerbs, die über zwei internationale Spielfenster im Juli und im November ausgetragen wird. Der sechste Spieltag wird mit drei Matches in Folge ab 14:50 Uhr angepfiffen und kostenlos auf Joyn gestreamt.

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Turniermodus und Ablauf der Partien

Die Rugby Nations Championship folgt einem klar strukturierten Spielplan. Jede Mannschaft trifft im Turnierverlauf auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jedes Team gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.

Die ersten drei Spieltage bezeichnet man als 'Southern Series'. Sie wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi. Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Turniers im weiteren Verlauf deutlich in Richtung Nordhalbkugel und zu den Spielen im November.

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Im großen Finale stehen sich die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegenüber. Die Reihenfolge der Platzierungen entscheidet also darüber, wer am Ende des Turniers die entscheidenden Spiele bestreitet.

Zwei Trophäen beim Finals Weekend in London

Beim Finals Weekend in London werden zwei Titel vergeben. Die beste Mannschaft des Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy, die erstmals an den Champion des Wettbewerbs übergeben wird.

Parallel wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Für diese Wertung fließen alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen ein. Die Hemisphäre, die als Erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield.

Während die Nations Championship Trophy den Turniersieger ehrt, entscheidet der Hemisphere Shield über das prestigeträchtige Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Beide Wertungen laufen somit getrennt voneinander, auch wenn sie am selben Wochenende vergeben werden.

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Free-TV-Übertragung und Kader der All Blacks

Free-TV-Zuschauer in Deutschland können 21 Begegnungen bei ProSieben MAXX live verfolgen. Am sechsten Spieltag laufen jeweils zwei Spiele parallel, was die Auswahl für Fans an diesem Termin erweitert.

Zudem gehört der deutschstämmige Anton Segner wieder zum Kader der All Blacks. Der Spieler könnte in den Novemberpartien für Neuseeland zum Einsatz kommen, ein Einsatz ist laut Quelle jedoch noch nicht bestätigt.

Für Rugby-Interessierte bedeutet das Turnier somit eine Kombination aus frei empfangbaren Live-Übertragungen, kostenlosem Streaming und einem Titelkampf, der über zwei Spielfenster hinweg entschieden wird.