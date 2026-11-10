Rugby Nations Championship: Turnier mit zwei Trophäen und Finals Weekend in London

Die Rugby Nations Championship vereint Six-Nations-Teams und SANZAAR-Nationen. Frankreich gegen Südafrika läuft am 13. November kostenlos auf Joyn.

Die Rugby Nations Championship ist gestartet. Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers gegen die SANZAAR-Nationen an. Zu den Six-Nations-Teams gehören England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales. Die SANZAAR-Nationen sind Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland. Das Teilnehmerfeld wird durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi ergänzt.

Die erste Ausgabe dieses Wettbewerbs wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und im November ausgetragen. Ein Höhepunkt im November ist der 5. Spieltag mit dem Match Frankreich gegen Südafrika am 13. November ab 21:10 Uhr. Dieses Spiel lässt sich kostenlos auf Joyn streamen.

Also read Nations Championship 2025: Argentinien trifft am 6. November auf Irland

Turniermodus: Wer trifft auf wen

Jede Mannschaft trifft im Turnierverlauf auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Danach spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre. Dieser Aufbau sorgt dafür, dass alle Teams über das Turnier hinweg auf starke Gegner aus beiden Halbkugeln treffen.

Im großen Finale stehen sich die beiden bestplatzierten Teams der jeweiligen Hemisphäre gegenüber. Damit entscheidet die Tabellenplatzierung über den Weg ins Finale. Die Southern Series, also die ersten drei Spieltage des Turniers, wurden auf der südlichen Erdhalbkugel ausgetragen. Ausgenommen waren die Heimspiele von Fidschi.

Advertisement

Finals Weekend in London entscheidet über zwei Trophäen

Beim Finals Weekend in London geht es um gleich zwei Trophäen. Die beste Mannschaft des Turniers gewinnt die neue Nations Championship Trophy. Diese Trophäe wird erstmals an den Champion des Wettbewerbs vergeben.

Gleichzeitig wird der Hemisphere Shield ausgespielt, der die erfolgreichere Hemisphäre auszeichnet. Für diese Wertung werden alle sechs Platzierungsspiele des Finals Weekends zusammen gezählt. Die Hemisphäre, die als Erste vier Punkte erreicht, sichert sich den Shield. Während die Trophäe den Turniersieger ehrt, entscheidet der Shield über das Kräftemessen zwischen Nord- und Südhalbkugel.

Spielplan und Übertragung im Free-TV

Für den Spieltag stehen mehrere Partien mit festen Anstoßzeiten fest. Italien trifft um 12:40 Uhr im Stadio Luigi Ferraris in Genua auf Argentinien. England empfängt um 15:10 Uhr Neuseeland im Allianz Stadium in Twickenham. Um 17:40 Uhr spielt England im Allianz Stadium gegen Japan, und Irland trifft zur gleichen Zeit im Aviva Stadium in Dublin auf Südafrika.

Die Partie Frankreich gegen Argentinien beginnt um 21:10 Uhr im Stade de France in Paris. ProSieben MAXX zeigt insgesamt 21 Begegnungen live im Free-TV. Am sechsten Spieltag laufen jeweils zwei Spiele parallel.

Advertisement

Auch sportlich sorgt ein Name für Aufmerksamkeit. Der deutschstämmige Anton Segner gehört wieder zum Kader der All Blacks. Er könnte in den November-Partien für Neuseeland zum Einsatz kommen.