Ruhige Märkte, jedoch geopolitische Turbulenzen: EZB hebt Zinsen, Ölpreise fallen, DAX und US‑Indizes leicht erholt

Die vergangene Woche war von stabilen Aktienkursen, einem Besuch Xi Jinpings in Nordkorea, umstrittenen US‑Iran‑Ansagen und einer ersten Leitzinserhöhung der EZB seit drei Jahren geprägt. Gleichzeitig brachen überarbeitete japanische Wachstumszahlen und sinkende Ölpreise die Märkte kurzfristig auf.

Die vergangene Handelswoche zeigte sich insgesamt ruhig, doch hinter den stabilen Kursen der wichtigsten Indizes verbargen sich zahlreiche relevante Ereignisse aus Wirtschaft , Politik und Rohstoffmärkten.

Der DAX eröffnete die Woche bei 24.447 Punkten, erreichte am Mittwoch ein Tief von 24.043 Punkten und konnte dank positiver Signale aus den Nahost‑Friedensgesprächen am Donnerstag wieder deutlich nach oben springen. Am Freitagmorgen startete er schließlich bei 24.549 Punkten, also mehr als 300 Punkte über dem Schlusskurs des Vortags. Ähnlich entwickelte sich der US‑Aktienmarkt: Der S&P 500 begann bei 7.440 Punkten, fiel am Dienstag auf 7.237 Punkte und erholte sich bis Freitag auf 7.410 Punkte.

Der Nasdaq‑100 und der Dow Jones zeigten ein vergleichbares Bild - beide Indizes erlebten ein Wochenend‑Tief, gefolgt von einer moderaten Erholung, die insbesondere am Donnerstagabend nach den Nachrichten aus dem Nahen Osten zu einem raschen Plus von rund 700 Punkten beim Dow führte. Insgesamt blieb die wöchentliche Bilanz der großen Aktienindizes weitgehend unauffällig, während einzelne Ereignisse die Stimmung stärker beeinflussten.

Politisch dominierte die Woche zunächst Asien: Chinas Staatschef Xi Jinping besuchte erstmals seit sieben Jahren Nordkorea, um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen und neue Kooperationsperspektiven zu erschließen. Gleichzeitig entwickelte sich im Nahen Osten ein Spannungsfeld, als US‑Präsident Donald Trump am Donnerstag massive Angriffe auf den Iran ankündigte, diese jedoch kurz darauf zurückzog und stattdessen auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen hinwies.

Die Ankündigungen lösten kurzfristige Turbulenzen an den Öl‑Märkten aus: Der WTI‑Futurespreis (Juli‑Lieferung) fiel von rund 93 US‑Dollar zu Woche­beginn auf etwa 84,30 US‑Dollar am Freitag, während der Brent‑Preis (August‑Lieferung) von 95,50 US‑Dollar auf etwa 86 US‑Dollar sank. Die Rückgänge spiegelten die Unsicherheit über die zukünftige Öl‑ und Gasversorgung im Persischen Golf wider. Auf der Konjunkturseite brachte Japan revidierte Wirtschaftsdaten, die das Wachstum im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von 1,8 % statt zunächst geschätzter 2,1 % bestätigten.

Schwache Investitionen in Anlagegüter wurden als Hauptursache genannt. Im Euroraum erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag erstmals seit drei Jahren den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 %, ein Schritt, der den zunehmenden Inflationsdruck reflektiert, der von 1,7 % im Januar auf 3,2 % im Mai gestiegen war - deutlich über dem EZB‑Ziel von 2 %. Die Preissteigerungen wurden vor allem durch die Energiekrise im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ausgelöst.

Parallel dazu verzeichnete die US‑Inflation im Mai ein Dreijahreshoch von 4,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat, getrieben vor allem durch steigende Treibstoffpreise. Diese Kombination aus moderatem Aktienmarkt, geopolitischen Risiken und steigender Inflation prägt die aktuelle wirtschaftliche Lage und wird die Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter belasten





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