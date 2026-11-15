Ruhrbischof Overbeck kritisiert AfD-Schokoladen-Nikolaus scharf

Der Ruhrbischof und Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck verurteilt den Verkauf von Schokoladen-Nikoläusen mit AfD-Logo im Partei-Fanshop als inakzeptable Vereinnahmung christlicher Symbole.

Der Verkauf von Schokoladen-Nikoläusen in Bischofskleidung mit AfD-Logo im Fanshop der Alternative für Deutschland (AfD) löst eine scharfe Kritik aus. Der Ruhrbischof und Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck (62) stuft dieses Produkt als inakzeptabel ein und warnt vor der missbräuchlichen Nutzung religiöser Ikonografie für parteipolitische Werbung. Der Artikel kostet 1,35 Euro pro Stück und weist deutliche Parallelen zum historischen heiligen Nikolaus auf.

Kritik an Vereinnahmung christlicher Symbole

Dr. Franz-Josef Overbeck verurteilt die Darstellung des heiligen Nikolaus von Myra in einer blauen Talarrobe, die an die Parteifarben der AfD erinnert. Die Figur trägt die traditionelle Mitra, hält den Krummstab in der linken Hand und präsentiert in der rechten Hand ein Buch mit dem AfD-Logo statt der Bibel. Overbeck bezeichnet dies als eine klare Grenzüberschreitung, bei der christliche Symbole für Parteizwecke vereinnahmt werden. Er betont, dass eine solche Darstellung nicht hinnehmbar ist und fordert einen klaren Konsens darüber, dass religiöse Symbole niemals für parteipolitische Kampagnen genutzt werden dürfen. Auch andere Parteien verzichten im Wahlkampf auf Parteilogos bei solchen Figuren.

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Verteidigung der AfD und juristische Einordnung

Ein Sprecher des Bundesvorstands der AfD weist die Vorwürfe zurück und verteidigt das Produkt. Die Partei wird als liberal-konsitiv beschrieben, die sich klar zu christlichen Werten bekennt. Der Nikolaus werde daher in klassischer Form als passend zur Parteiposition angesehen. Die AfD schlägt vor, den Nikolaus aus dem Fanshop als Erinnerung an einen Heiligen zu betrachten, der christliche Werte verkörpere. Der Berliner Fachanwalt für Marken- und Kennzeichenrecht, Jan Froehlich, hält die Nutzung hingegen für rechtlich anfechtbar. Er sieht eine sittliche Verletzung, da der heilige Nikolaus und christliche Symbole markenrechtlich missbraucht werden. Der Austausch der Bibel gegen das AfD-Parteiprogramm deutet auf die Verbindung zu politisch extremistischen Botschaften hin.

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Rechtliche Risiken und historische Präzedenzfälle

Der Jurist Jan Froehlich verweist auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober 2008 (3 StR 164/08). Demnach kann die sichtbare Verwendung religiöser Symbole durch bestimmte Organisationen strafbar sein, wenn deren Tätigkeiten auf den Widerspruch der Kirchen stoßen. Der heilige Nikolaus von Myra wird von der Ostkirche und der katholischen Kirche hochgeschätzt. Eine Verknüpfung mit Botschaften, die als extremistisch gewertet werden, könnte rechtliche Konsequenzen haben. Die Deutsche Bischofskonferenz distanzierte sich im Februar 2024 bereits in einer gemeinsamen Erklärung von der AfD. Diese historische Distanzierung unterstreicht die Spannungen zwischen Kirchen und der Partei.

Tradition des Nikolaustags am 6. Dezember

Am 6. Dezember feiert die Bevölkerung den Nikolaustag. Die Überlieferung besagt, dass der Heilige Armen und Bedürftigen half und Teile seines Vermögens verschenkte. Daraus entwickelte sich der Brauch, Kindern an diesem Tag Süßigkeiten zu bringen. Der Verkauf der Schokoladenfigur im Fanshop nutzt diese Tradition, indem er die Form des heiligen Nikolaus aufgreift. Die Kritik konzentriert sich jedoch auf die politische Instrumentalisierung dieser traditionellen Figur. Die Diskussion zeigt die Sensibilität im Umgang mit religiösen Symbolen im öffentlichen und politischen Raum.