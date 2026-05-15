Rumänin und Australierin qualifizieren sich für ESC-Finale

Die Rumänin Alexandra Capitanescu und die Australierin Delta Goodrem haben sich für das Finale der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest qualifiziert. Beide gehören zu den Favoriten.

am Samstag nun komplett: Die Rumänin Alexandra Capitanescu qualifizierte sich im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend mit " Choke Me " („Würge mich“) ebenso wie die Australierin Delta Goodrem mit ihrer Powerballade " Eclipse ".

Beide zählen zum Kreis der Favoriten in der 70. Ausgabe des ESC. Capitanescus Song hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Die Sängerin hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass ihr Lied die Gefahren einer Sexualpraktik verharmlose.

Auch der Däne Søren Torpegaard Lund erhielt mit seiner eingängigen Nummer "Før Vi Går Hjem" ausreichend Jury- und Publikumsstimmen für das Finale. Ebenso qualifizierten sich die Künstlerinnen und Künstler aus Bulgarien, der Ukraine, Norwegen, Malta, Zypern, Albanien und Tschechien. Die diesjährigen Topfavoriten aus Finnland und Griechenland hatten die Hürde bereits im ersten Halbfinale am Dienstag genommen (mehr dazuihre Nummer "Regarde!

" vor und begeisterte das Publikum in der Wiener Stadthalle mit ihrer Opernstimme. Frankreich ist als wichtiges Mitglied der Europäischen Rundfunkunion im Finale am Samstag gesetzt – ebenso wiegewonnen. In einer weißen Robe präsentierte er am Ende des Halbfinales seinen hochdramatischen neuen Song "Unknown". Österreichs diesjähriger Kandidat Cosmó sorgte zuvor für merklich weniger Enthusiasmus im Saal – aber auch er ist als Vertreter des Gastgeberlandes automatisch im Finale dabei.

In Wien wird die 70. Ausgabe des ESC gefeiert. Fünf Länder boykottieren diesmal den Song Contest aus Protest gegen das Vorgehen Israels imHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen





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