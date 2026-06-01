Rummenigge: PSG als Vorbild für Bayern - Nicht teuer, sondern klug

Karl-Heinz Rummenigge zieht nach PSGs Champions-League-Sieg einen Vergleich mit Bayern München und betont die Bedeutung von Teamgeist und klugen Transfers statt teurer Star-Einkäufe.

Der frühere Vorstandschef des Rekordmeisters Bayern München , Karl-Heinz Rummenigge , hat einen Tag nach dem erneuten Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain einen klaren Vergleich zwischen den beiden Vereinen gezogen.

Vor allem die Entwicklung der Pariser beeindruckt Rummenigge. Die Lehre für Bayern ist nicht, dass man den teuersten Transfermarkt machen muss, sondern den klügsten, sagte der ehemalige Bayern-Boss der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Für Rummenigge liegt der entscheidende Unterschied dabei nicht bei einzelnen Superstars, sondern in der Entwicklung zu einer Mannschaft. PSG wurde erst richtig erfolgreich, als sie vom teuren Starensemble zur echten Mannschaft wurden, erklärte der 70-Jährige.

Mit Stars wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé hatte Paris jahrelang vergeblich auf den großen Triumph in der Champions League hingearbeitet. Erst nach dem Umbruch und einer teamfähigen Ausrichtung gewann PSG zuletzt zweimal nacheinander die Königsklasse. Man muss sich auch nicht ständig an gewissen Engländern oder Spaniern orientieren, sagte der langjährige Bayern-Boss. Rummenigge betonte, dass PSG erst dann erfolgreich wurde, als es den Fokus von individueller Klasse auf kollektive Stärke verlagerte.

Der Umbruch unter Trainer Luis Enrique habe zu einer geschlossenen Einheit geführt, in der jeder Spieler bereit sei, für den anderen zu arbeiten. Diese Entwicklung sei ein Beispiel für andere Topklubs, insbesondere für Bayern München. Der frühere Vorstandschef hob hervor, dass es nicht darum gehe, die teuersten Stars zu verpflichten, sondern eine kluge Transferpolitik zu betreiben, die langfristig auf Teamchemie und taktische Passgenauigkeit setze. Die Ära mit Messi, Neymar und Mbappé habe gezeigt, dass reine Staransammlungen nicht automatisch Titel bringen.

Stattdessen sei es wichtiger, Spieler zu finden, die in ein System passen und charakterlich zur Mannschaft passen. Gleichzeitig stärkte Rummenigge Trainer Vincent Kompany demonstrativ den Rücken. Wir haben einen hervorragenden Trainer, eine klare sportliche Idee und sollten diesen Weg mit Vincent Kompany konsequent weitergehen. Der Ex-Bayern-Chef lobte Kompanys Fähigkeit, junge Talente zu integrieren und eine moderne Spielphilosophie umzusetzen.

Bayern müsse kontinuierlich an seiner Identität arbeiten und dürfe sich nicht von kurzfristigen Erfolgen anderer Klubs blenden lassen. Rummenigge verwies auf die lange Tradition des Vereins, auf Eigengewächse zu setzen und gleichzeitig gezielt auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Diese Kombination aus Nachwuchsförderung und klugen Einkäufen habe Bayern in der Vergangenheit stark gemacht und solle auch in Zukunft der Maßstab sein. Besonders beeindruckt zeigte sich Rummenigge vom Halbfinale zwischen Bayern und PSG.

Das spektakuläre 4:5 aus Münchner Sicht im Hinspiel sei für ihn sogar das beste Spiel der gesamten Champions-League-Saison gewesen. Das war Fußball in seiner schönsten Form, sagte Rummenigge. Er lobte den offenen Schlagabtausch und die hohe Intensität, die beide Mannschaften geboten hätten. Die Bayern waren im Halbfinale am späteren Champions-League-Sieger gescheitert, doch Rummenigge sieht darin keinen Grund zur Verzweiflung.

Vielmehr zeige die knappe Niederlage, dass Bayern auf Augenhöhe mit den besten Teams Europas sei. Paris setzte sich im Finale anschließend im Elfmeterschießen gegen den Gegner durch und krönte damit eine Saison, die von taktischer Reife und mannschaftlicher Geschlossenheit geprägt war. Für Rummenigge ist PSG damit ein Vorbild für den deutschen Rekordmeister - nicht im Sinne von teuren Transfers, sondern in der Art, wie aus einer Ansammlung von Stars ein echtes Team wurde.

Die Lehre für Bayern lautet, mit klugen Entscheidungen und einer starken Mannschaftskultur langfristig erfolgreich zu sein





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