Karl-Heinz Rummenigge sieht in Paris St. Germain den verdienten Champions-League-Sieger. Der Funktionär des FC Bayern München hebt besonders eine Entwicklung hervor, die sich bei den Franzosen in den letzten Jahren vollzogen hat.

Karl-Heinz Rummenigge , eine hochrangige Funktionär des FC Bayern München, hat Paris St. Germain als verdiente Champions-League-Sieger bezeichnet. Er hat besonders eine Entwicklung hervorgehoben, die sich bei den Franzosen in den letzten Jahren vollzogen hat.

Vor einem Jahr galten die Franzosen als hochverdienter Champion, da sie mehr für das Spiel getan haben als die Londoner. Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen sind die beiden Triumphe eng mit dem erfolgreichen Trainer Luis Enrique und der neuen Philosophie des Klub verbunden. Statt auf eine Fülle an Stars wird nun auf ein perfekt harmonierendes Kollektiv gesetzt.

'Die Lehre für den FC Bayern ist nicht, dass man den teuersten Transfermarkt machen muss, sondern den klügsten', sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters bei 'Absolut Bayern'. 'PSG war erst richtig erfolgreich, als sie vom teuren Starensemble zur echten Mannschaft wurden. ' Denn mit Zlatan Ibrahimovic, der damals bei PSG spielte, hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. Für Rummenigge ist klar: 'Man muss sich auch nicht ständig an gewissen Engländern oder Spaniern orientieren.

' Also nicht nach Madrid, Manchester oder Barcelona, wo ab Spätsommer auch Anthony Gordon spielen wird, schauen, sondern eben nach Paris. Allerdings betonte der FCB-Aufsichtsrat auch, dass die Bayern ohnehin auf einem guten Weg seien und im Grunde vor allem auf sich selbst schauen sollten.

'Wir haben einen hervorragenden Trainer, eine klare sportliche Idee und sollten diesen Weg mit Paris Saint-Germain weitergehen', sagte er. 'Fußball ist ein Spiel, und es soll Spaß machen und Freude verbreiten. ' Dafür wollen auch die Bayern weiter sorgen und den Krösus des europäischen Fußballs wieder herausfordern





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