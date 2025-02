Rummenigge: Spieler sollen aufhören zu jammern! - Neue Club-WM ist ein Weltwunder

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandschef des FC Bayern München, kritisiert die Jammer-Mentalität der Spieler angesichts der neuen Club-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften. Die ehemalige Champions-League-Sieger-Routine sei langweilig gewesen, so Rummenigge. Die neue Club-WM sei ein „Weltwunder“ und setze den Fokus auf den Klub-Sport. Trotz der Begeisterung für die neue Wettbewerbsform räumt Rummenigge die Belastung der Spieler ein, die im Vergleich zu anderen Ligen länger in der Saison aktiv bleiben müssen.

Die Debatte über die Belastung der Spieler durch die neue Club-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften erreicht Karl-Heinz Rummenigge (69), den ehemaligen Vorstandschef des FC Bayern München, zunehmend. In einem Interview mit der „ Sport Bild“ schimpft Rummenigge: „Unsere Spieler sollen aufhören zu jammern! Die ganzen Vertragsverhandlungen, die ich bei uns miterlebe, gehen immer nur in eine Richtung: immer höher, immer weiter, immer schneller. Irgendwo muss das viele Geld aber herkommen.

“ Die neue Club-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften wird für Rummenigge zu einer „extremen Herausforderung“ und er sieht sie als ein „Weltwunder“. Rummenigge, der als Mitglied des Aufsichtsrats des FC Bayern die neue Wettbewerbsform unterstützt, kritisiert die frühere, schlichtweg „langweilige“ Variante mit sieben Mannschaften. „Als Champions-League-Sieger bist du hingeflogen und wusstest schon, dass du mit einem Pokal mehr im Gepäck zurückkommst. Alles, was programmiert und nicht emotionalisiert ist, erreicht die Fans nicht“, erklärt er. Für die neue Club-WM ist Rummenigge begeistert: „Dass die Fifa jetzt die neue Klub-WM einführt, kommt für mich einem Weltwunder gleich: Zum ersten Mal wurde ein Nationalmannschafts-Wettbewerb, nämlich der Confed-Cup, zugunsten eines Klub-Wettbewerbs aufgegeben“, erzählt Rummenigge.Obwohl Rummenigge die neue Club-WM begrüßt, lässt er die Diskussion über die Belastung der Spieler nicht außer Acht. Während Bundesliga-Kollegen von Jamal Musiala oder Nico Schlotterbeck spätestens in der ersten Juni-Hälfte in die Sommerpause gehen können, müssen die Münchner und Dortmunder Stars weiter ran. Erst am 13. Juli wird im Football-Stadion der New York Giants und New York Jets das letzte Spiel der Saison angepfiffen und der Club-Weltmeister gekürt





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Karl-Heinz Rummenigge FC Bayern München Club-Weltmeisterschaft Belastung Der Spieler Fifa

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rummenigge geht die eigenen Spieler an: „Sollen aufhören zu jammern“Nach dem verpassten direkten Achtelfinal-Ticket muss der FC Bayern den Umweg über die Playoffs gehen. In Glasgow soll der Grundstein für das Weiterkommen gelegt werden. Das Spiel im Liveticker.

Weiterlesen »

Die Tränen hinter den Toren: Die Belastung der Spieler im FußballDer Artikel beleuchtet die zunehmende Zahl von Kreuzbandverletzungen im Profifußball und die damit verbundenen Folgen für die Spieler, die Vereine und die gesamte Sportwelt. Es werden die Gründe für die Verletzungsgefahr, die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit der Spieler sowie die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine diskutiert.

Weiterlesen »

Rummenigge: „Unsere Spieler sollen aufhören zu jammern“München - Die erste Club-WM mit 32 Mannschaften wird zu einer extremen Herausforderung. Karl-Heinz Rummenigge ist ein Fan davon - und hat einen unmissverständlichen Rat an die Spieler.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Wie League of Legends die Krise überwand: Riot Games hört auf die SpielerLeague of Legends hat in der 13. Saison mit Problemen zu kämpfen gehabt, doch Riot Games hat mit direktem Austausch mit der Community eine Lösung gefunden.

Weiterlesen »

Die Gewinner und Verlierer unter Baumgart: So entwickeln sich die Union-SpielerSteffen Baumgart hat die ersten drei Pflichtspiele als Trainer des 1. FC Union Berlin absolviert. Einige Spieler konnten sich unter dem neuen Coach bereits profilieren, während andere ins Abseits geraten sind.

Weiterlesen »