Karl-Heinz Rummenigges Aussagen über Jamal Musiala sollen intern für Irritationen gesorgt haben. Zugleich gibt es offenbar Spannungen mit Max Eberl.

Die Diskussionen um Jamal Musiala beim FC Bayern bekommen eine neue Dimension. Offenbar sorgten die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge sogar innerhalb der Münchner Führungsetage für erhebliche Irritationen.

In einem Sky-Interview nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln stellte der 71-Jährige nicht nur Musialas Leistungsfähigkeit infrage, sondern thematisierte auch dessen hoch dotierten Vertrag. Laut „Süddeutscher Zeitung“ warhatte sich Rummenige enthalten – was er freimütig einräumteWie es scheint, spielen die Spannungen unter den Bayern-Bossen in der aktuellen Debatte eine wichtige Rolle. Es soll um Misstrauen und Machtkämpfe gehen.

Also read Eberl hat „andere Überzeugung“: Im Musiala-Zoff sind sich Bayern-Bosse uneinig

Im Mittelpunkt steht der Megavertrag, den Musiala im Februar 2025 unterzeichnet hatte. Sein Grundgehalt soll bei 25 Millionen Euro jährlich liegen, laut „SZ“ kann die Summe durch zusätzliche Vereinbarungen und Boni sogar auf mehr als 30 Millionen Euro anwachsen. Bemerkenswert: Das Arbeitspapier soll derart komplex gestaltet sein, dass innerhalb des FC Bayern zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht sämtliche Einzelheiten vollständig überblickt wurden. Schon damals, ohne Wissen über Musialas Erkrankung, soll RummeniggeDabei hatte das Aufsichtsratsmitglied dem Vertrag selbst zugestimmt.

Zugleich richtet sich seine Kritik an dessen wirtschaftlicher Tragfähigkeit auch gegen Eberl, der die Verlängerung maßgeblich verantwortete.

Advertisement

„Mindestens einer von Rummenigges Fingern zeigt bei Musiala immer auf Eberl“, heißt es in der „SZ“. Demnach könnten Rummenigges harsche Aussagen auch als nachträgliche Kritik an Eberl verstanden werden. Die Botschaft laute sinngemäß, dass nun ausgerechnet diejenigen die Folgen korrigieren müssten, die den Vertrag ursprünglich nicht selbst ausgehandelt hätten. Seinerzeit hatte der FC Bayern eine Menge unternommen, um Musiala an den Klub zu binden.

Beim Thema Gehalt. Aber auch bei anderen Aspekten.

Außerdem verweist das Musiala-Management immer wieder darauf, dass die behandelnden Ärzte keine grundsätzlichen Bedenken gegen seine Karriere als Hochleistungssportler haben und auch keine Anhaltspunkte sehen, warum er nicht zu alter Leistungsstärke zurückkehren soll. Bei den Ärzten handelt es sich nach Recherchen des „Stern“ um zwei Neurologen, die der Spieler und sein Management ausgewählt haben und bezahlen. Nicht der FC Bayern.