Karl-Heinz Rummenigge äußert Zweifel an Musialas Leistung. Bei anhaltenden Einschränkungen nach der Verletzung könnten die 25 Millionen Euro Gehalt vom Tisch sein.

Zweifel an der Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern München sind nach dessen Comeback am Abend gegen den 1. FC Köln laut geworden. Nach dem 1:1-Unentschieden sprach Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge öffentlich über die ungewisse sportliche Zukunft des Nationalspielers.

Rummenigge zweifelt an Rückkehr auf altes Niveau

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen laut Karl-Heinz Rummenigge leider vermuten, dass es schwierig wird, für Jamal Musiala wieder an sein frühere Leistungsniveau anzuknüpfen. Dies ist der Kern der Sorge, die der 71-jährige Aufsichtsratsvorsitzende im Fernsehen offen ausdrückte. Der Nationalspieler hatte nach zwei Zusammenbrüchen im Sommer eine neurologische Dysfunktion entwickelt, die zu kurzen Aussetzern führte.

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Die Unsicherheit ist groß, ob der Spieler seine volle Form zurückgewinnen kann. Die vergangenen Ereignisse im Sommer haben bei den Verantwortlichen im Klub Sorgen geschürt. Rummenigge betonte, dass die Rückschläge nicht trivial sind. Eine komplette Genesung ist nicht automatisch garantiert.

Gehalt von 25 Millionen Euro als Konfliktpunkt

Sollte Jamal Musiala tatsächlich nicht mehr an seine früheren Leistungen herankommen, könnte dies direkt Auswirkungen auf seine finanzielle Entlohnung haben. Der Spieler kassiert schätzungsweise mehr als 25 Millionen Euro pro Saison. Sein aktueller Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis zum Jahr 2030.

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Die Debatte um die Bezahlung wurde zuletzt von Uli Hoeneß angefacht. Er hatte bereits zuvor Zweifel geäußert, ob der Athlet wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen wird. Dabei brachte Hoeneß den hoch dotierten Vertrag explizit ins Spiel. Ein solches Gehalt sei bei anhaltenden Einschränkungen nicht mehr darstellbar, so Rummenigge. Man müsse dann mit der Familie, dem Spieler und vor allem der Agentur sprechen.

Kein Verkauf vorstellbar trotz finanzieller Sorgen

Für Karl-Heinz Rummenigge ist ein Verkauf des Spielers zurzeit nicht vorstellbar. Er kann sich nicht vorstellen, dass Jamal Musiala den Verein verlassen will. Auch ein anderer Verein würde ihn unter diesen gesundheitlichen Voraussetzungen kaum kaufen wollen. Ein Transfer ist daher unwahrscheinlich.

Trotz der Unwahrscheinlichkeit eines Ausverkaufs müssen sich die Verantwortlichen um die Finanzen Gedanken machen. Eine solche Entscheidung müsse am Ende der Vorstand und der Aufsichtsrat treffen. Konkrete Gespräche mit der Seite des Spielers gibt es bislang noch nicht. Rummenigge betonte, dass das Gespräch noch nicht stattgefunden hat. Es seien erst mal auch nur Ideen vorhanden. Die Botschaft ist jedoch klar: Wird der Spieler nicht mehr der Alte, wollen die Bayern mit seiner Seite über das Millionen-Gehalt verhandeln.