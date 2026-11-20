Karl-Heinz Rummenigge äußert Zweifel an der Rückkehr von Jamal Musiala auf das frühere Topniveau nach der Verletzungspause und thematisiert mögliche Gehaltsanpassungen bis 2030.

Jamal Musiala steht nach zweimonatiger Verletzungspause am Samstagabend beim 1:1-Unentschieden des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln wieder auf dem Platz. Doch während die Rückkehr des Nationalspielers für die Fans zunächst eine Freude darstellt, trüben die Worte von Aufsichtsratschef Karl-Heinz Rummenigge diesen Moment im Nachgang deutlich. Der 71-Jährige erklärte im Interview mit dem Sender Sky Sport, dass es durchaus möglich sei, dass der deutsche Starfußballer sein frühes, höchstes Leistungsniveau nicht wiedererreichen werde.

Offene Zweifel am Comeback-Erfolg

Karl-Heinz Rummenigge bestätigte bei seinem Sky-Mikrofon, dass die bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Verletzungen leider darauf hindeuten, dass es schwierig wird, das früher gezeigte Niveau zu erreichen. Als Aufsichtsrat des Rekordmeisters teilt Rummenigge die Besorgnis, die zuvor von Uli Hoeneß geäußert wurde, dass Musiala womöglich nicht mehr der Alte werden könnte. Die Aussage trifft einen Nerv, der seit den Zusammenbrüchen des Spielers im Sommer besteht, bei denen eine neurologische Dysfunktion diagnostiziert wurde und kurz darauf Absencen folgten.

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Gehaltsobergrenze bei bleibenden Defiziten

Die Diskussion beschränkt sich nicht nur auf die sportliche Perspektive, sondern greift tief in die finanzielle Planung des Klubs ein. Jamal Musiala verdient aktuell mehr als 25 Millionen Euro pro Saison, wobei sein Vertrag noch bis zum Jahr 2030 läuft. Rummenigge macht deutlich, dass im Falle eines dauerhaft ausbleibenden sportlichen Aufschwungs auch die finanziellen Konditionen einer Überprüfung unterzogen werden müssen. Er betonte, dass diese Summen unter den gegebenen Umständen nicht mehr darstellbar seien.

Gesprächsrunden mit dem Umfeld notwendig

Falls sich die sportliche Entwicklung nicht verbessert, sieht sich der FC Bayern vor der Notwendigkeit, konkrete Verhandlungen aufzunehmen. Karl-Heinz Rummenigge erklärte, dass man in einem solchen Fall mit der Familie des Spielers, mit Musiala selbst und vor allem mit seiner Agentur sprechen müsse. Diese Schritte wären erforderlich, um die hochdotierten Vertragsbedingungen an die möglicherweise veränderte sportliche Leistungsfähigkeit anzupassen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat würden eine solche Entscheidung letztlich gemeinsam treffen müssen.

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Kein sofortiger Verkauf an anderer Stelle

Trotz der offenen Warnungen hält Rummenigge einen sofortigen Ausstieg des Nationalspielers für aktuell unrealistisch. Der Aufsichtsrat gehe nicht davon aus, dass Jamal Musiala den Verein verlassen möchte oder dass ein anderer Klub den Spieler unter diesen unsicheren Voraussetzungen kaufen würde. Dies entlastet den FC Bayern kurzfristig von einem sofortigen Transferbedarf, stellt den Klub jedoch vor die mittel- bis langfristige Aufgabe, die wirtschaftlichen Strukturen im Kader gegebenenfalls neu zu justieren, sollte sich die Formkurve nicht erholen.

Offene Fragen vor der nächsten Saison

Gegenwärtig handelt es sich bei den geäußerten Szenarien um Gedankenspiele, da konkrete Gespräche mit dem Spieler und dessen Berater noch nicht stattgefunden haben. Dennoch ist die Warnung von Karl-Heinz Rummenigge ein deutliches Signal an die Öffentlichkeit, dass der FC Bayern München auch finanziell nicht blindlings auf die Vergangenheit vertraut. Die Hoffnung aller Beteiligten beim Rekordmeister bleibt weiterhin auf der Wiedergewinn der Topform gerichtet, während parallel vorsorgliche Strategien für das schlechtere Szenario entwickelt werden müssen.