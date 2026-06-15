Rund 11 Hektar Waldgrundstück im Harz wird unter den Hammer gebracht

Ein rund 11 Hektar großes Waldgrundstück im Harz wird unter den Hammer gebracht. Das Grundstück beinhaltet einen Trüffelstandort mit gutem Bestand an aromatischen Trüffeln. Der Preis für das Grundstück beträgt 175.000 Euro.

Ein rund 11 Hektar großes Waldgrundstück im Harz wird unter den Hammer gebracht. Das Grundstück beinhaltet einen Trüffel standort mit gutem Bestand an aromatischen Trüffel n. Der durchmischte Wald und der kalkhaltige Boden bieten ideale Anbaubedingungen für die Trüffel .

Der Preis für das Grundstück beträgt 175.000 Euro. Der Eigentümer war auf den Bestand aufmerksam geworden, nachdem er das Gelände mit einer professionellen Forschungsgruppe und einem Trüffelsuchhund erkundet hatte. Deutschland hat mehr natürliche Trüffelvorkommen als die meisten Menschen glauben. Die Wildgewachsenen Trüffel stehen in Deutschland auf der Roten Liste und dürfen nicht aus der Natur entnommen werden.

Das Grundstück wird als forstwirtschaftliches Nutzungsobjekt angeboten. Die Sprecherin erklärt, dass alles mitgeteilt wird, was über das Grundstück bekannt ist, aber es nicht als Trüffelstandort verkauft wird. Der durchmischte Wald beinhaltet Schwarzkiefern, Buchen und Edelgehölze. Der feste und verwitterungsstabile Muschelkalk ist gut für das Trüffelwachstum, da er kalkhaltig und locker ist und somit ideal für die Symbiose zwischen Trüffelpilz und Wirtsbaum. Die Beschreibung im Katalog macht Appetit auf den Trüffelstandort





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