Angela Merkel war im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Was die Altkanzlerin dort besonders bewegt hat.

, 72, am Mittwoch im Konzerthaus aus ihrer Autobiografie "Freiheit" las, hat sie sich in Dortmund das Deutsche Fußballmuseum angesehen. Vor dem Publikum ihrer Lesung machte die Altkanzlerin daraus kein Geheimnis: "Ich war heute Nachmittag im Deutschen Fußballmuseum.

Wer da noch nicht war, dem empfehle ich dringend, hinzugehen. Das lohnt sich wirklich", sagte sie laut einer Mitteilung des Museums. Ihre Textauswahl begründete sie gleich mit. Sie lese nun das Kapitel vom Sommermärchen 2006.

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Durch die Dauerausstellung führte sie Museumsdirektor Manuel Neukirchner persönlich. Der private Rundgang dauerte nach Angaben des Hauses 45 Minuten. Mit der WM 2006 kennt sich Neukirchner bestens aus: Beim Turnier war er Pressechef des Organisationskomitees für den Spielort Dortmund. Manches war für die frühere Regierungschefin neu, teilt das Museum mit.