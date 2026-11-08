Angel Studios veröffentlicht den Actionfilm "Runner" mit Alan Ritchson und Owen Wilson in den USA ausschließlich in der familienfreundlichen Fassung. Grund ist die Unternehmenspolitik.

Der Actionthriller " Runner" bereitet dem US-Publikum im Kino dennoch die volle, ungeschnittene Inszenierung, doch auf physischen Tonträgern und digitalen Plattformen ist diese Variante nicht verfügbar. Alan Ritchson und Owen Wilson spielen die Hauptrollen in diesem Film, der von Scott Waugh inszeniert wurde, einem Regisseur, der für den Militärfilm "Act of Valor" bekannt ist. Die Produktionsfirma Angel Studios hat die strategische Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung streng an die bereits für den US-Kinostart freigegebene PG-13 -Fassung zu koppeln.

Unterschiedliche Altersfreigaben im Vergleich

In den Vereinigten Staaten erhielt der Film von den zuständigen Stellen die Altersfreigabe PG-13, was ihn für ein jugendliches Publikum ab dreizehn Jahren mit Anleitung zugänglich macht. Diese Einstufung ist unter normalen Umständen für Gewaltdarstellungen typisch, da das Bewertungssystem in den USA bei visuellem Schockpotential deutlich milder ausfällt als in Europa. Im Gegensatz dazu werden in den USA Nacktszenen oder vulgäre Sprache erheblich strenger geahndet, was dazu führt, dass Filme wie die "American Pie"-Reihe oder "Hangover" dort höhere Altersgrenzen erlangen. In Deutschland urteilt die FSK hingegen anders und vergab eine Freigabe ab 16 Jahren, was eine intensivere Gewaltdarstellung toleriert, solange andere moralische Standards gewahrt bleiben.

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Angel Studios setzt auf familienfreundliche Inhalte

Die Entscheidung von Angel Studios steht im direkten Zusammenhang mit der eigenen Unternehmensphilosophie, die explizit auf eine zeitlose, gläubigkeitsfreundliche Ausrichtung setzt. Das Studio, das unter der Leitung von David A. R. White steht, verpflichtet sich vertraglich und ideologisch dazu, in keinen eigenen Produktionen einen Missbrauch des Namens Gottes zuzulassen. Diese Richtlinie betrifft sämtliche Inhalte, die das Unternehmen herstellt oder vertreibt. Für die Geschäftsführung handelt es sich bei dieser Entscheidung um die Einhaltung eines seit Jahrtausenden bestehenden Prinzips, das die Marke des Studios definiert und von der Kundenbasis stark nachgefragt wird.

Gewalt wird individuell geprüft

Während der Umgang mit religiösen Inhalten als klare Grenze definiert ist, behandelt das Unternehmen die Darstellung von Gewalt als eine Grauzone. In der Vergangenheit veröffentlichte das Studio erfolgreiche Titel wie den Actionthriller "Sound of Freedom", den Western "Homestead", den Sportfilm "Arthur der Große" sowie das Drama "Ordinary Angels", in dem ebenfalls Alan Ritchson eine tragende Rolle übernahm. Zudem ist man für christlich geprägte Produktionen wie "Zero A.D.: The Birth of Christ" verantwortlich. Bei zukünftigen Projekten wird jede Filmszene im Hinblick auf Gewaltszenen individuell bewertet, wobei man im Falle von als zu drastisch empfundener Darstellung eingreifen wird.

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Glück für deutsche Kinobesucher

Die internationale Version des Films, die in Deutschland und anderen Märkten außerhalb der USA gezeigt wurde, ist im Vergleich zur US-Disc-Veröffentlichung deutlich ungeschnittener. Dies liegt daran, dass die Produktionsfirma Angel Studios die ursprüngliche Schnittfassung erst nachträglich für den amerikanischen Markt anpasste, um die eigenen Richtlinien einzuhalten. Deutsche Kinobesucher sahen daher im Theater die ursprüngliche, härtere Fassung. Für Fans in Übersee bedeutet dies jedoch, dass sie sich nur auf die geschnittene Variante freuen können, die weniger Schimpfwörter und weniger blutige Szenen enthält.

Auswirkungen auf die Veröffentlichung

Die Konsequenz für den Heimkinomarkt in den USA ist eindeutig: Weder auf Blu-ray noch auf Digital-Plattformen wird die ungefilterte Version erhältlich sein. Die Produktionsfirma hält strikt an ihrer Strategie fest, keine Inhalte zu veröffentlichen, die gegen ihre ethischen Standards verstoßen. Dies schafft einen Präzedenzfall in umgekehrter Richtung, da normalerweise US-Veröffentlichungen ungeschnittener sind als die europäischen Fassungen. Die hohe Publikumszustimmung von achtundneunzig Prozent bei den Kinobesuchern ändert nichts an dieser geschäftlichen Ausrichtung, die auf langfristige Kundenbindung durch inhaltliche Integrität setzt.