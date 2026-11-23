Für Millionen ist Rupert Grint Ron Weasley. Seine Tochter kennt die 'Harry Potter'-Filme noch nicht. Doch das könnte sich jetzt ändern.

-Filmen weltberühmt. Seine eigene Tochter kennt die Abenteuer der Zauberschüler bislang allerdings noch nicht. Die sechsjährige Wednesday hat die Filmreihe bisher nicht gesehen, weiß aber genau, durch welche Rolle ihr Papa bekannt wurde.

Das verriet der Schauspieler in der Londoner Radiosendung. Moderatorin Siân Welby erzählte er auch, wo seine Tochter ihm trotzdem regelmäßig begegnet: auf einem eher ungewöhnlichen Fanartikel.

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"Sie weiß natürlich von dieser Welt und sieht mich bei Smyths, also in dem Spielzeugladen. Sie hat einen PEZ-Spender mit meinem Gesicht". Allzu lange muss Wednesday aber wohl nicht mehr auf die Filme warten. Der Brite glaubt nämlich, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein könnte: "Sie hat sie noch nicht gesehen.

Ich denke, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt.

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" Mit dem magischen Universum ist Wednesday zwar schon grob vertraut. Die Geschichten rund um Harry, Ron und Hermine kennt sie allerdings noch nicht. Auch die Bücher, auf denen die Filme basieren, hat sie bislang nicht gelesen.

"Sie kennt diese Welt ein bisschen, aber die Geschichten kennt sie noch nicht. Sie hat die Bücher nicht gelesen, aber es wird Spaß machen. Ich freue mich darauf.

"Harry Potter und der Stein der WeisenGemeinsam haben die beiden neben Wednesday noch eine weitere Tochter: die einjährige Goldie. Wie findet ihr Ruperts Idee, Wednesday mit sechs Jahren den ersten "Harry Potter"-Film zu zeigen?