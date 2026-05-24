Russell-Antonelli-Duell und Mercedes-Motorausfall: Drama in der Formel 1

Fans erinnern sich an das dramatische Rennen zwischen George Russell und Kimi Antonelli, als der britische Fahrer einen Motorausfall erlitt. Der interne Mercedes-Kampf hielt die Fans in Atem, während Lord versuchte, die Ursache für den Ausfall zu ermitteln.

Fans definitiver Erinnerung bleiben. Zum einen wegen des rundenlangen Duells zwischen den beiden Mercedes-Piloten George Russell (28) und Kimi Antonelli (19), zum anderen wegen des bitteren Aus für den in Führung liegenden Russell in der 30.

Runde. Was für ein Drama! Kurz danach wurde der stellvertretende Mercedes-Teamchef Bradley Lord in der deutschen TV-Übertragung bei "Sky" interviewt. Doch er war in diesem Moment noch ratlos, was die genaue Ursache für den Ausfall war.

Der Brite erklärte: "Der Motor hat sich einfach ausgeschaltet, wir wissen aber die Ursache dafür nicht.

". Infolgedessen habe man auch bei Teamkollege Antonelli alles gecheckt, richtig etwas machen konnten sie allerdings nicht. Lord gibt danach auch zu: "Das sind immer noch frische Technologien und neue Motoren. Da kann sowas leider immer passieren.

". Extrem bitter nur für Russell, der so weiter Boden auf Antonelli in der Fahrerweltmeisterschaft verliert. Der Brite erklärte danach beim Interview: "Der Motor ging plötzlich auf dem Weg in die Kurve aus. Keine Elektrik, keine Bremse.

Mir fehlen ein wenig die Worte, ich kann nicht mehr sagen.

". Und weiter: "Es war dennoch ein gutes Wochenende. Ich habe den Sprint gewonnen, die Pole rausgefahren, hatte gute Zweikämpfe mit Kimi. Es fühlt sich an, als hätte ich nicht mehr machen können.

Klar, bin ich jetzt ziemlich frustriert. Aber was soll ich machen.

". Der interne Mercedes-Kampf hielt die Fans in Atem. Auch Lord gab zu, die Zweikämpfe seien vielleicht ein bisschen zu spannend gewesen.

"Der Blutdruck ging schon hoch. ". Russell sah das allerdings nicht als problematisch an. Seine Meinung zum Duell: "Großartig, ich hab es geliebt!

Wir hatten keinen Kontakt, es war hart, eng, ich habe es geliebt – darum geht es ja beim Rennen fahren. Es wäre schön gewesen, wenn das noch 30 Runden weitergegangen wäre.





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