Zum ersten Mal seit dem Malaysia-Update sieht George Russell die Strecke auf die Stärken von Mercedes zugeschnitten - Konkurrenz um halbe Sekunde abgehängt

Zum ersten Mal seit dem Malaysia-Update sieht George Russell die Strecke auf die Stärken von Mercedes zugeschnitten - Konkurrenz um halbe Sekunde abgehängtW17 nicht das zu versprechen, was man sich erhofft hatte.

Vom angekündigten großen Sprung war in den vergangenen Rennen nicht viel zu sehen, beimSchon nach dem Training deutete sich an, dass Mercedes der Konkurrenz auf dem Lusail International Circuit haushoch überlegen sein würde - und der Eindruck wurde im Qualifying bestätigt. Für Russell ist das Ergebnis eine Bestätigung der Entwicklungsarbeit der vergangenen Wochen.

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Seit dem Upgrade in Malaysia habe Mercedes das Auto kontinuierlich weiterentwickelt, wobei Katar erstmals eine Strecke darstellt, auf der die Stärken des neuen Pakets besonders deutlich zum Tragen kommen.