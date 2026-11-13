Russell Brand: Ex-Freundin Jordan Martin erhebt schwere Vorwürfe in Netflix-Doku

In der Netflix-Doku schildert Jordan Martin Demütigungen und einen sexuellen Übergriff durch Russell Brand, der mittlerweile verurteilt ist.

Die frühere Freundin von Russell Brand, Jordan Martin, erhebt in der neuen Netflix-Dokumentation ' Russell Brand: Open Secret' schwere Vorwürfe gegen den britischen Comedian. Martin war im Jahr 2007 einige Monate lang mit Brand liiert. In der Doku schildert sie nun Demütigungen und einen sexuellen Übergriff, die sie als damals 26-Jährige erlebt haben will.

Martin weinte bei ihren Schilderungen, als sie über die Beziehung zu Brand sprach. Der 51-Jährige ist inzwischen als Sexualstraftäter verurteilt. Die Vorwürfe der früheren Partnerin sind als Schilderungen zu verstehen, bei denen es um angebliche Taten geht.

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Zähneputzen und Kontrolle: Die Vorwürfe im Detail

Jordan Martin beschreibt, dass Russell Brand sie so lange zum Zähneputzen gezwungen haben soll, bis ihr Zahnfleisch blutete. Nach ihrer Darstellung handelt es sich dabei um das Element, das ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Laut Martin verlangte Brand von ihr, immer wieder ihre Zähne zu putzen, doch es sei nie genug gewesen. In der Doku zitiert sie ihn mit den Worten, er habe gewollt, dass sie anonym schmecke und nichts Vertrautes an sich habe.

Martin schildert, dass Brand dabei zusah, wie sie sich lange die Zähne putzte, bis das Zahnfleisch blutete. Sie beschreibt dieses Verhalten als Teil eines kontrollierenden und demütigenden Umgangs, den sie in der Beziehung erlebt habe.

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Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich Martin nach eigenen Angaben gerade von ihrem Mann getrennt. In der Dokumentation beschreibt sie sich als damals ziemlich verletzlich, was ihre Wahrnehmung der Situation geprägt habe.

Vorwurf des sexuellen Übergriffs im Hotelzimmer

Jordan Martin wirft Russell Brand vor, sie in einem Hotelzimmer sexuell übergriffen zu haben, nachdem sie einen Raum betreten habe und er ihr gefolgt sei. Die Vorwürfe betreffen laut Martin einen Vorfall, den sie nach eigenen Angaben unter Tränen schildert.

Laut Martin befanden sich beide in einem Hotelzimmer, während sie selbst vor der Tür mit einer Person telefonierte, mit der sie vor Brand zusammen gewesen sei. Brand habe außerdem noch eine Tasche von ihr besessen, deren Abholung sie organisieren wollte.

Als sie versuchte, die Abholung der Tasche zu organisieren, soll Brand eifersüchtig geworden sein. Martin berichtet, er habe ihr das Handy aus der Hand gerissen und es auseinandergebrochen.

Martin schildert außerdem, dass Brand ihr in einen Raum gefolgt sei. Dort habe nach ihren Angaben ein sexueller Übergriff stattgefunden. Sie habe den Vorfall weder gemeldet noch jemandem davon erzählt.

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Heute empfinde sie Mitleid für ihr damaliges Ich, sagt Martin in der Dokumentation. Brand habe damals eine so überwältigende Präsenz gehabt, dass sie sich immer klein gefühlt habe.

Verurteilung, Strafmaß und mögliche Verlegung

Russell Brand wurde am 5. November in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Das Urteil bildet den rechtlichen Hintergrund für die aktuelle Berichterstattung über seine Ex-Partnerinnen.

Die Netflix-Dokumentation beleuchtet die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Brand. Ehemalige Partnerinnen und weitere Frauen schildern darin ihre Erfahrungen mit dem mittlerweile verurteilten Schauspieler und Comedian.

Am 9. November folgte das Urteil über das Strafmaß. Die vorliegende Quelle nennt dazu jedoch keine weiteren Details zur Höhe der Strafe.

Aktuell wird laut britischen Medien geprüft, ob Russell Brand aus dem Londoner Gefängnis Wandsworth in das HMP Wakefield in West Yorkshire verlegt wird. Das HMP Wakefield gilt als eines der härtesten Gefängnisse Großbritanniens.

Die Schilderungen von Jordan Martin sind als Vorwürfe einzuordnen. Die Verurteilung betrifft die gerichtlich festgestellten Fälle, während die einzelnen Darstellungen aus der Dokumentation in dieser Form nicht Gegenstand des Urteils sind.