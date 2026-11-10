Russell Brand in Wandsworth: Boris Beckers Warnung vor lebensgefahr

Russell Brand sitzt im berüchtigten Londoner Gefängnis Wandsworth. Boris Becker warnt vor tödlichen Gefahren und beschreibt die unmenschlichen Zustände.

Russell Brand befindet sich im berüchtigten London er Gefängnis Wandsworth und muss dort mit erheblichen Bedrohungen für seine Sicherheit rechnen. Der britische Komiker und Autor sitzt ausgerechnet in der Anstalt, die auch Tennis-Legende Boris Becker bereits kennengelernt hat. Becker warnt eindringlich davor, dass Brand in dieser Einrichtung ernsthafte Probleme bekommen wird und im schlimmsten Fall um sein Leben fürchten muss.

Warnungen aus der Vergangenheit

Boris Becker bezeichnete den Aufenthalt in Wandsworth als extrem gefährlich und beschrieb die Bedingungen als unmenschlich. Er berichtete später in seinem Buch über seine eigenen Horrorerfahrungen während des dortigen Häftlingsaufenthalts. Brand müsse nun zunächst überleben, bis er in ein anderes Gefängnis verlegt werde. Während Boris Becker Wandsworth 2022 nach vier Wochen verlassen konnte, weiß Russell Brand noch nicht, wann sich seine Zellentür zur Verlegung öffnet.

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Der Ex-Häftling beschreibt das Londoner Gefängnis als gewalttätig, korrupt, schmutzig und laut. Regelmäßig gebe es Schlägereien. Sogar Mitarbeiter hätten Gefangene dafür bezahlt, andere Insassen anzugreifen, behauptet er. Sein düsteres Urteil lautet, dass Brand dort ein gezeichneter Mann sein wird. Laut Medienberichten wurde der Ex-Hollywood-Star aus Sicherheitsgründen zunächst in einer Einzelzelle untergebracht.

Angst und Verhöhnung durch Mitgefangene

Doch auch in der Einzelzelle bekommt er mit, wie sich die Nachricht von seiner Ankunft im Gefängnis verbreitet. Laut Daily Mail soll Russell Brand vor Angst zittern, weil Hunderte Mitgefangene ihn mit Sprechchören verhöhnen. Immer wieder sollen sie über die Gänge rufen, dass dort ein brandneuer Vergewaltiger auf dem Trakt sei. Diese psychische Belastung addiert sich zu den physischen Strapazen, die im Gefängnis herrschen.

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Russell Brand muss nun jeden Tag auf seine Verlegung hoffen, da die aktuelle Situation als hochriskant eingestuft wird. Die Atmosphäre in der Anstalt ist von permanenter Bedrohung geprägt. Die Kombination aus physischer Gewalt durch andere Häftlinge und der psychischen Folter durch Schreie und Beschimpfungen stellt eine immense Herausforderung dar. Brand steht vor der Aufgabe, sich in dieser feindlichen Umgebung zu behaupten.

Unmenschliche Bedingungen und Überbelegung

Seit Beckers Haft 2022 haben sich die Zustände im bekanntesten, größten und umstrittensten Gefängnis in Großbritannien kaum verbessert. Der Bericht eines unabhängigen Überwachungsgremiums bezeichnete die Bedingungen in Wandsworth 2024 als unmenschlich. Teilweise mussten Häftlinge zwei oder drei Wochen auf frische Kleidung warten. Durch bröckelnde Fußböden gelangte Ungeziefer in die Zellen.

Das Gefängnis ist offiziell für 894 Gefangene ausgelegt. Zuletzt saßen dort laut offiziellen britischen Zahlen rund 1440 Menschen ein. Diese massive Überbeutung trägt maßgeblich zur Verschlechterung der Lebensbedingungen bei. Die fehlende Infrastruktur führt zu Hygieneproblemen und fördert die Ausbreitung von Krankheiten sowie die Zunahme von Gewalt zwischen den Insassen. Die Behörden stehen unter starkem Druck, diese Missstände zu beheben.

Schreckliche Erlebnisse von Boris Becker

Boris Becker bezeichnete sein erstes Wochenende in Wandsworth als die schlimmsten drei Tage seines Lebens. Vor allem die Kälte setzte ihm zu. Um überhaupt schlafen zu können, zog er zwei Trainingsjacken, zwei T-Shirts und Socken übereinander. Zusätzlich wickelte er sich ein Handtuch um den Hals. Vier Wochen verbrachte er dort, bevor er verlegt wurde.

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In seinem Buch Inside (erschienen 2025) schrieb er, dass er zum ersten Mal im Leben Hunger verspürte. Dieses Gefühl kannte er bislang nicht. Jetzt gewöhnte er sich daran, hungrig einzuschlafen, in der Nacht hungrig aufzuwachen. Das Essen bestand aus Brei, Bohnen und fast rohen Würsten. Becker verlor sieben Kilo in vier Wochen. Diese seltene Innenaufnahme aus Wandsworth entstand 2010.

Erinnerte sich Becker im Spiegel, hörte er Schreie die ganze Nacht. Es habe geklungen, als würde sich in der Zelle nebenan jemand umbringen oder sterben. In seiner ersten Nacht drückte er noch den Notfallknopf. Ein anderer Häftling sagte ihm nur, er solle sich daran gewöhnen, dass man irgendwann einschläft. Für Ablenkung sorgte ein winziger Fernseher mit nur zehn Filmen. Weil die Alternative die kahle Zellenwand war, schaute er sich Rambo auch noch zum elften Mal an.