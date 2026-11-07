Russell Brand in Wandsworth: Ekelhafter Protest und harte Haftbedingungen

Russell Brand verbüßt seit dem 5. November seine Haft im Gefängnis Wandsworth. Nach einem ekelerregenden Protestdurch Mithäftlinge droht ihm am 9. November das Urteil.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand befindet sich seit Donnerstag, dem 5. November, inhaftiert. Der 51-jährige Ex-Mann der Popstar Katy Perry wartet nach seinem Schuldspruch wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf sein endgültiges Strafmaß. Seine ersten Tage hinter Gittern im berüchtigten London er Gefängnis Wandsworth waren von extremer Härte und unangenehmen Vorfällen geprägt.

Ekelerregender Protest durch Mithäftling

Der einstige Hollywood-Star erlebte den Gefängnisalltag von seiner widerlichsten Seite, als ein Mithäftling einen brutalen Protest begann. Der Zellengenosse beschmierte die Wand von Brands Zelle mit Kot und Urin. Der dabei entstandene Gestank war so intensiv, dass er sich im gesamten Isolationsbereich ausbreitete, in dem Russell Brand untergebracht ist. Dieser Vorfall markiert den Beginn einer sehr ungemütlichen Inhaftierung für den ehemaligen Star.

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Schweres Strafmaß und weitere Ermittlungen

Am Montag, dem 9. November, soll das offizielle Strafmaß verkündet werden. Der Richter hatte bereits im Vorfeld angedeutet, dass eine erhebliche Haftstrafe zu erwarten ist. Die Lage für Brand verschärft sich zudem durch laufende polizeiliche Ermittlungen. Die Behörden untersuchen aktuell zwei weitere Vergewaltigungsvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Dies deutet darauf hin, dass die rechtlichen Probleme für den Briten noch nicht abgeschlossen sind.

Lebensbedingungen im überbelegten Haus

Die Unterkunft im Gefängnis Wandsworth bietet keinen Luxus, sondern einen knallharten Alltag. Auf einer dünnen Matratze, die direkt auf einer Betonpritsche liegt, muss Brand schlafen. Die Ausstattung der Zelle ist spartanisch: Ein fest montiertes WC mit integriertem Waschbecken sowie ein angeschraubter Tisch und Hocker sind die einzigen Einrichtungen. Bei seiner Ankunft musste er alle persönlichen Gegenstände abgeben und in Gefängniskleidung wechseln. Eine medizinische Untersuchung war ebenfalls Pflicht. Die Bibel war das einzige Objekt, das er behalten durfte.

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Einschränkungen und schlechte Infrastruktur

Auch die Kommunikation mit der Außenwelt ist streng reglementiert. Sein erstes Telefonat durfte nur drei Minuten dauern. Die Infrastruktur im Haus ist seit Jahren für miserable Zustände bekannt. Überbelegung, defekte Heizungen und eisige Temperaturen belasten das Leben der Häftlinge erheblich. Im Winter sinkt die Temperatur in den alten Gemäuern teilweise auf nur zwölf Grad Celsius. Diese Kälte und der Mangel an Komfort unterscheiden sich stark vom früheren Leben des Schauspielers.

Unterstützung durch Ehefrau und gesellschaftliche Rolle

Trotz der schweren Vorwürfe und der harten Haftbedingungen steht Russell Brand seine Ehefrau Laura Gallacher zur Seite. Die 39-jährige begleitete ihren Mann gemeinsam zu den Prozessen in London. Ihre Präsenz zeigt, dass er nicht völlig isoliert ist. Dennoch bleibt die Aussicht auf eine Freilassung auf Kaution ausgeschlossen. Stattdessen steht der 51-Jährige nun vor der Aufgabe, sich an die strengen Regeln und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Gefängnis zu gewöhnen.