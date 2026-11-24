Russell Brand bewirbt sich als Putzer im Gefängnis, um mehr Taschengeld zu erhalten. Nach der Verurteilung wegen Vergewaltung lebt der Star von billiger Kost.

Der ehemalige Fernsehstar Russell Brand hat in der Haftanstalt HMP Littlehey in Cambridgeshire konkrete Pläne für seinen Alltag geschmiedet. Laut Berichten der britischen Tageszeitung The Sun hat sich der 51-jährige Insasse aktiv um Arbeitsplätze als Reinigungskraft oder Küchenhelfer beworben. Das primäre Motiv hinter dieser Bewerbung ist rein finanzieller Natur, da Brand mit einer regulären Gefängnisbeschäftigung sein wöchentliches Taschengeld erhöhen möchte. Er erwartet, durch diese zusätzliche Arbeit etwa 20 Pfund pro Woche dazuverdienen zu können. Die Justizbehörden lassen die Bewerbung prüfen, während Brand bereits jetzt seine Prioritäten im Zelleneinzelhaft-Alltag deutlich gemacht hat.

Finanzielle Anreize im Gefängnisalltag

Die Entscheidung für einen Job hinter Gittern steht im direkten Zusammenhang mit den Ausgabemöglichkeiten von Häftlingen in Großbritannien. Eine Insider-Quelle erklärte gegenüber der Sun, dass der Betrag, den Brand ausgeben darf, automatisch steigt, sobald er einer legitimen Arbeit nachgeht. Der Großteil dieses zusätzlichen Einkommens fließt jedoch nicht in Nahrungsmittel oder Unterhaltung, sondern in Telefonate. Brand gibt an, dass ihm die Kommunikation mit seiner Familie wichtiger ist als eine üppige Speiseauswahl. Diese Erkenntnis erklärt auch seine derzeit extrem einfache Ernährungsweise, die er selbst in seiner Zelle praktiziert.

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Ernährung und Beschäftigung in der Zelle

Während der Zeiten, in denen er nicht am Telefon hängt, gestaltet sich der Alltag des Verurteilten sehr schlicht. Wie die Sun berichtet, kocht Russell Brand sich selbst Eier in einem elektrischen Wasserkocher innerhalb seiner Zelle. Seine Ernährung besteht aktuell hauptsächlich aus diesen gekochten Eiern sowie frischem Obst, insbesondere Datteln und Bananen. Diese kostengünstige und proteinreiche Basis reicht ihm aktuell aus, um den Tag zu überstehen. Für die geistige Beschäftigung sorgt der frühere Star, indem er Berichte über seine eigene Person im Radio hört und an religiösen Aktivitäten teilnimmt. Wenn er nicht telefoniert, besucht er regelmäßig Gebetsgruppen in der Gefängniskapelle.

Urteil und rechtlicher Hintergrund

Die Grundlage für diesen Lebenstil ist das schwere Urteil des Richters Joel Bennathan, das am 9. November 2026 in London gesprochen wurde. Brand wurde wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Die angeklagten Taten sollen sich zwischen dem Jahr 2004 und 2009 ereignet haben. Die Opfer waren laut Anklage ein Fan sowie drei Mitarbeiter aus den Bereichen Fernsehen und Radio. Das Gericht ordnete an, dass Brand mindestens sieben Jahre und zwei Monate absitzen muss, bevor eine Überprüfung einer vorzeitigen Entlassung durch die Justiz überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Diese strenge Frist gilt als unantastbar und definiert den Zeitraum der primären Inhaftierung.

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Finanzielle Situation trotz Inhaftierung

Obwohl Russell Brand hinter Gittern sitzt und sich von einfachen Lebensmitteln ernährt, bleibt seine finanzielle Lage weiterhin robust. Angaben des britischen Telegraph zufolge könnte er auch während der Verbüßung seiner Haftstrafe weiterhin rund zwei Millionen Pfund pro Jahr einnehmen. Dies steht in krassem Gegensatz zu seinem aktuellen Verzicht auf Luxus und seiner Bemühung, durch Arbeit sein eigenes Taschengeld zu verbessern. Die Quellen für dieses Einkommen wurden im vorliegenden Kontext nicht detailliert aufgeschlüsselt, die Summe selbst bleibt jedoch ein relevanter Faktor in der Gesamtbetrachtung seiner Situation. Der Verurteilte hat seinen Wohnsitz zuvor in Wandsworth, ehe die Justiz ihn nach Littlehey verlegte.

Konflikt um Botschaften und Haftbedingungen

Kurz nach Beginn der Haftstrafe sorgte die Ehefrau des Verurteilten, Laura Brand, für erheblichen öffentlichen Aufruhr. Sie verbreitete auf der Video-Plattform YouTube eine Botschaft, in der Russell Brand seine Unschuld beteuerte. Diese Handlung stieß auf scharfe Kritik der britischen Justizbehörden. Der Justiz-Staatssekretär Alex Norris nannte das Verhalten des Häftlings und seiner Angehörigen völlig inakzeptabel. Norris kündigte an, dass der Vorfall dringend untersucht werde. Er erwartete ausdrücklich, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, falls sich der Verdacht bestätige, dass gegen die strikten Gefängnisregeln verstoßen wurde. Dieser Konflikt markierte einen der ersten öffentlichen Brüche im Gefangenensein.

Reaktion der Familie und Zukunftsaussichten

Als direkte Folge der Kritik von Staatssekretär Norris änderte Laura Brand ihre Tonalität deutlich. Sie gab eine Erklärung ab, in der sie bestätigte, die Vorgaben des Personals von HMP Littlehey verstanden zu haben. In ihrer Stellungnahme bezeichnete sie das Personal als brillant und professionell. Laura Brand versicherte daraufhin, dass sie sich absolut an die auferlegten Regeln halten werde. Dies beendet die unmittelbare öffentliche Fehde, hinterlässt aber das Bild eines Insassen, der seinen Alltag durch Arbeit, einfache Ernährung und Kommunikation mit der Familie strukturiert. Die Haftanstalt selbst bietet im Gegensatz zur Zelle gepflegte Rasenflächen, ein Wasserspiel und einen Allwetter-Fußballplatz, die wohlverhalteten Häftlingen zur Verfügung stehen.