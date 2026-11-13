Russell Brand verurteilt: Warum seine Ehefrau trotz Schuldspruch zu ihm hält

Der Comedian Russell Brand wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Seine Ehefrau Laura Gallacher steht weiterhin zu ihm. Die Psychologin Dr. Gilda Giebel erklärt, warum Frauen in solchen Situationen an ihren Partnern festhalten.

Der Comedian und Schauspieler Russell Brand (51) sorgt international mit einem Gerichtsverfahren für Schlagzeilen. Wie die Bild-Zeitung berichtete, wurde der britische Entertainer wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Am 5. November sprachen ihn die Geschworenen in vier von sieben Anklagepunkten schuldig. Vier Tage später verkündete das Gericht am Southwark Crown Court in London das Strafmaß. Mindestens zwei Drittel der Haftstrafe muss Brand hinter Gittern verbüßen, bevor an eine vorzeitige Entlassung zu denken ist.

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Ehefrau Laura Brand steht zu Russell Brand

Der Prozess hat ein enormes öffentliches Interesse ausgelöst und die Frage aufgeworfen, wie man mit dem Ruf eines bekannten Prominenten umgeht, der über Jahre als Gesicht zahlreicher Shows und Podcasts galt. Während Brand auf seine mehrjährige Haftstrafe wartet, hält eine Frau weiterhin zu ihm: seine Ehefrau Laura Brand, geborene Gallacher, 39 Jahre alt. Sie begleitete ihn während des Prozesses regelmäßig vor Gericht, sagte zu seinen Gunsten aus und stand auch bei der Urteilsverkündung an seiner Seite.

Vor Gericht ließ sein Anwalt erklären, dass sie trotz der schweren Vorwürfe und des Schuldspruchs weiterhin zu ihrem Mann stehe. Dieses Verhalten sorgt in der Öffentlichkeit für Fragen und Kopfschütteln. Viele fragen sich, wie eine Partnerin an der Seite eines Mannes bleiben kann, der wegen schwerer Sexualstraftaten verurteilt wurde. Die Psychologin Dr. Gilda Giebel erklärt, warum Frauen selbst dann an ihren Partnern festhalten, wenn diese schwerste Straftaten begangen haben.

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Zum einen spielen Liebe und eine gemeinsame Geschichte eine große Rolle. Der Partner sei als Mann und Vater vielleicht sehr fürsorglich gewesen, und oft bestehe eine enge Loyalität, weil sich beide ein gemeinsames Leben mit einer langen Beziehung aufgebaut hätten. Hinzu komme der sogenannte Sunk-Cost-Effekt, also der Versunkene-Kosten-Effekt. Je mehr man investiert habe, etwa Gefühle, Zeit und Lebensentscheidungen, desto schmerzhafter sei es, alles infrage zu stellen.

Psychologin erklärt Haltung von Partnerinnen

Für die Partnerin bedeutet die Situation eine enorme emotionale Belastung. Neben den eigenen Gefühlen muss sie sich mit den Erwartungen und Urteilen der Öffentlichkeit auseinandersetzen. Dr. Giebel beschreibt, dass viele Menschen fragen, ob die Frau naiv sei oder sich mitschuldig gemacht habe. Gerade wenn der Partner im Rampenlicht steht, kann das Festhalten auch ein Versuch sein, Würde und Selbstachtung zu bewahren.

Niemand möchte als die Gedemütigte dastehen, die jahrelang an der Seite eines Mannes lebte und nun erkennen muss, dass dieser ein ganz anderer war als gedacht. Das Bild des liebevollen Ehemanns zu bewahren schützt das eigene Selbstverständnis. Die Welt der Ehefrau gerät dabei ins Wanken, weil der vertraute Mensch plötzlich in einem völlig anderen Licht erscheint. Das kann das Urvertrauen erschüttern und Zweifel an der eigenen Menschenkenntnis wecken.

Um diese Spannung auszuhalten, greifen verschiedene Mechanismen. Entweder trennt man sich, dann muss man die Spannung nicht ertragen, oder man bleibt und muss das relativieren und einordnen. Manche Frauen zweifeln die Vorwürfe an oder suchen nach Erklärungen für das Verhalten. Andere wissen durchaus, was ihr Partner getan hat, wollen aber an der Beziehung festhalten und sagen sich, dass er ihnen gegenüber immer gut gewesen sei.

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Welche Gedanken Laura Brand letztlich umtreiben, lässt sich von außen nicht sagen. Dr. Giebel fasst zusammen: Wir kennen nur ihre öffentliche Position, aber wie sie das innerlich wahrnimmt, können wir nicht wissen.