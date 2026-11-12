Russell Brand zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Neue Vorwürfe sexualisierter Gewalt werden erst nach dem Urteil veröffentlicht.

Der Schauspieler Russell Brand wurde am Southwark Crown Court in London wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen. Die Geschworenen sprachen ihn der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig, verurteilten ihn jedoch zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines unsittlichen Angriffs wurde er hingegen freigesprochen.

Verurteilung und Haftstrafe Details

Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026. Diese Datierung markiert den historischen Moment der Urteilsverkündung. Die Medien berichteten, dass die neuen Vorwürfe erst nach dem Abschluss des Strafverfahrens öffentlich gemacht werden durften. Eine frühere Veröffentlichung hätte den Prozess möglicherweise beeinflussen können. Dies erklärt das Vorgehen der Journalisten und der Angeklagten, die auf strikte Geheimhaltung bestanden.

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Zeitplan der Enthüllungen

Die meisten der sechs Frauen hatten sich bei den Journalisten gemeldet, nachdem im September 2023 die erste große Enthüllung über den Schauspieler erschienen war. Diese Zeitlinie zeigt, wie die Vorwürfe schrittweise aufgedeckt wurden. Die neuen Informationen basieren auf Berichten, die erst nach der Urteilsfindung zugänglich gemacht wurden. Dies geschah, um die Unparteilichkeit des Gerichtsverfahrens nicht zu gefährden.

Aussagen der Zeugin Alex

Eine andere Frau, im Bericht als Alex identifiziert, schilderte den Zeitungen, er habe trotz ihrer wiederholten Aufforderungen nicht aufgehört, obwohl er ihr Schmerzen bereitet habe. Sie kannten sich Ende der 2000er-Jahre bei einem beruflichen Termin in seinem Londoner Haus und arbeitete anschließend für ihn. Aus dem zunächst lockeren Kontakt habe sich zeitweise eine sexuelle Beziehung entwickelt. Später soll es laut Alex jedoch zu einer Situation gekommen sein, in der sie sich weder bewegen noch gegen seine Annäherungsversuche wehren konnte.

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Medienüberprüfung und Anwaltsstrategie

Die Medien überprüften die Aussagen nach eigenen Angaben anhand von Nachrichten, Fotos und Archivmaterial und sprachen mit Vertrauten der Frauen. Russell Brand hatte in der Vergangenheit stets erklärt, dass seine sexuellen Beziehungen einvernehmlich gewesen seien. Sein Anwalt stellte zunächst eine mögliche einstweilige Verfügung in Aussicht und bat um mehr Zeit. Die vereinbarte Frist verstrich dem Bericht zufolge jedoch ohne Stellungnahme. Dies deutet auf eine taktische Verzögerung oder eine abschließende rechtliche Entscheidung hin.

Reaktion und internationale Schritte

Nach dem Urteil meldete sich auch in den USA eine weitere Frau, die bereits mit der prominenten US-Anwältin in Kontakt trat, um mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Alex erklärte gegenüber The Times und The Sunday Times, sie habe einer Veröffentlichung zugestimmt, um die mutigen Frauen zu unterstützen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die Beschäftigung mit den Vorwürfen habe für viele bedeutet, schmerzhafte Erfahrungen erneut durchleben zu müssen. Alex betonte zudem: Ich bewundere die Frauen zutiefst, die die Kraft gefunden haben, ihre Stimme zu erheben und vor Gericht standhaft zu bleiben.