Russell Brand: Zehneinhalb Jahre Haft und mögliche Verlegung nach HMP Wakefield

Der Comedian Russell Brand wurde zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt und soll möglicherweise in das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield verlegt werden.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand (51) ist wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Brand sitzt derzeit im berüchtigten Londoner Gefängnis Wandsworth ein. Nach Berichten britischer Medien könnte ihm nun eine Verlegung in das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield in West Yorkshire bevorstehen.

Die Vorbereitungen für eine mögliche Verlegung sollen bereits laufen. Laut Medienberichten wird Russell Brand derzeit einer Risikobewertung im Hinblick auf einen Umzug nach Wakefield unterzogen. Insider berichten zudem, dass das Gefängnispersonal ihn bereits erwarte.

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Verurteilung und Ablauf des Strafverfahrens

Die Geschworenen sprachen Russell Brand am 5. November nach einem vierwöchigen Prozess in London schuldig. Sie befanden ihn für schuldig, eine Vergewaltigung und drei sexuelle Übergriffe an vier Frauen zwischen 2004 und 2009 begangen zu haben. Am 9. November folgte das Urteil über zehn Jahre und sechs Monate Haft.

Die Ermittler befragten im Verfahren mehr als 100 Zeugen und werteten über 1400 Dokumente aus. Der Fall kam durch eine investigative Dokumentation des britischen Senders Channel 4 ins Rollen. In der Sendung Dispatches mit dem Titel Russell Brand: In Plain Sight berichteten Frauen im September 2023 erstmals ausführlich über ihre Vorwürfe gegen den Comedian.

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Nach Angaben der Medienberichte haben sich zudem sechs weitere Frauen mit Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und sexuellen Fehlverhaltens an die Öffentlichkeit gewandt. Einige von ihnen sollen Brand bei Comedy-Auftritten kennengelernt haben. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich zwischen 2005 und 2015 ereignet haben. Die Frauen hätten sich bislang aus Angst nicht an die Polizei gewandt. Nun wollten sie sich mit den Frauen solidarisieren, die im Prozess ausgesagt hatten.

Mögliche Verlegung in das HMP Wakefield

Das HMP Wakefield gilt als eines der härtesten Hochsicherheitsgefängnisse Großbritanniens und trägt wegen seiner gefährlichen Insassen den Spitznamen Monster Mansion. Dort werden ausschließlich Männer inhaftiert, darunter Schwerverbrecher und verurteilte Sexualstraftäter. Die Anstalt wurde im Jahr 1594 als Arbeitshaus gegründet.

Zwischen den Häftlingen kommt es in dem Gefängnis regelmäßig zu schweren Übergriffen. Im Jahr 2025 wurden dort zwei prominente Insassen von Mitgefangenen in ihren Zellen getötet: der frühere Lostprophets-Sänger und verurteilte Pädokriminelle Ian Watkins (†48) sowie der Kindermörder Kyle Bevan (†33). Ein Insider äußerte die Einschätzung, dass Russell Brand es in diesem Gefängnis unglaublich schwer haben würde, sollte er dorthin verlegt werden.

Im HMP Wakefield verfügt grundsätzlich jeder Gefangene über eine eigene Zelle. Die Anstalt besitzt vier Wohntrakte mit jeweils bis zu 180 Einzelzellen. Wie die Verlegung konkret entschieden wird, hängt von der laufenden Risikobewertung ab. Einen verbindlichen Termin für einen Umzug nannten die Berichte nicht.

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Auswirkungen auf Brand und die Haftbedingungen

Für Russell Brand könnte eine Verlegung nach Wakefield eine deutlich härtere Haftumgebung bedeuten. Laut britischen Medien soll der Comedian im Gefängnis Wandsworth vor Angst zittern und sich eine Verlegung in ein deutlich weniger strenges Gefängnis wünschen. Ob dieser Wunsch erfüllt wird, ist derzeit offen.

Die Berichte zeigen, wie eng die Haftbedingungen in britischen Hochsicherheitsanstalten mit der Sicherheitslage der einzelnen Häftlinge verknüpft sind. Der Umzug könnte innerhalb der nächsten Tage oder Wochen erfolgen, heißt es in den Berichten. Weitere Entscheidungen der zuständigen Behörden dürften davon abhängen, wie die Risikobewertung ausfällt.