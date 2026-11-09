Richter Joel Bennathan verurteilt den britischen Star Russell Brand wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer langen Gefängnisstrafe mit strengen Haftbedingungen.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand hat am Montag in London eine schwere Gefängnisstrafe wegen schwerer sexueller Delikte erhalten. Richter Joel Bennathan sprach das Urteil in einer kurzen Sitzung gegen 14.04 Uhr aus und verurteilte den 51-Jährigen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Die Verurteilung betrifft Taten, die zwischen den Jahren 2004 und 2009 begangen wurden. Die Anklagepunkte umfassten Vergewaltigung und sexuelle Nötigung gegenüber mehreren Frauen. Der einstige Unterhaltungsstar muss die Strafe in voller Höhe verbüßen, da eine vorzeitige Entlassung nach der Hälfte der Zeit ausgeschlossen ist.

Schwere Vorwürfe und Gerichtsprozess

Die Urteilsverkündung endete bereits nach 22 Minuten mit der Anweisung des Richters, die Haft sofort anzutreten. Russell Brand hatte sich in einem vierwöchigen Prozess nicht schuldig bekannt, räumte jedoch ein, seine Prominenz gezielt genutzt zu haben, um Frauen kennenzulernen. Er behauptete zwar, nie zu sexueller Gewalt gezwungen zu haben, die Geschworenen sahen dies jedoch anders. Vier von sieben Anklagepunkten wurden einstimmig als bewiesen erachtet. Zwei weitere Vergewaltigungsvorwürfe sowie der Vorwurf der versuchten unsittlichen Nötigung wurden von der Jury fallengelassen, was die Komplexität des Falls unterstreicht.

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Positionen der Angeklagten und Opfer

Russell Brands Anwalt Ian King bat Richter Bennathan im Rahmen der letzten Anhörungen um Gnade. Dabei wies der Rechtsanwalt darauf hin, dass die Eltern des Häftlings, Russell und Laura Brand, currently Schwierigkeiten haben, ihren zehnjährigen Enkelkindern die Taten des Vaters zu erklären. Im Gegensatz dazu betonten die Staatsanwältinnen die Schwere der psychologischen Spuren, die die Taten bei den Opfern hinterlassen haben. Eine der Angehörigen erklärte hinter einer Schutzwand, dass sie sich seit 20 Jahren schmutzig und beschämt fühle und ihr Ruf durch die wachsende Berühmtheit des Täters systematisch zerstört wurde.

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Praktische Umsetzung der Haftstrafe

Die rechtlichen Konsequenzen für den Ex-Ehemann der Sängerin Laura Brand (39) sind drastisch. Da die Sexualstraftaten als besonders schwerwiegend eingestuft wurden, gilt eine Sonderregelung für die Verbüßung der Strafe. Russell Brand kann erst nach zwei Dritteln seiner Haftzeit auf Bewährung entlassen werden. Das bedeutet, dass er mindestens sieben Jahre und zwei Monate im Gefängnis verbringen muss. Eine Entlassung nach der Hälfte der Zeit ist aufgrund der Natur der Verbrechen nicht möglich, was die Dauer der sozialen und persönlichen Isolation deutlich erhöht.

Ort des Vollzugs und Hintergrund

Russell Brand wurde unmittelbar nach dem Urteil in Untersuchungshaft genommen und zunächst in das Londoner Gefängnis Wandsworth überstellt. Wo er seine Strafe endgültig verbüßt, hängt von den aktuellen Bettenkapazitäten des britischen Strafvollzugs ab. Dieser Umstand unterstreicht die praktische Logik des Haftsystems, das überfüllte Anstalten entlasten kann. Der historische Kontext der Straftaten reicht bis in die Zeit zurück, in der Brand zwischen 1999 und 2009 als Moderator und Comedian in Großbritannien berühmt wurde. Diese Periode war auch durch sein extrem ausschweifendes Sexleben geprägt, das nun vor Gericht historisch und juristisch aufgearbeitet wurde.