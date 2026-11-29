Mia Latter war nach eigenen Angaben 16 und Russell Brand 30. Nun spricht sie über das Machtgefälle in ihrer Beziehung.

, dem sie schwere Vorwürfe macht. Als die beiden ein Paar wurden, war Mia gerade einmal 16 Jahre alt, während der Schauspieler bereits seinen 30.

Geburtstag gefeiert hatte. Besonders befremdlich:haben, gerade ihre Minderjährigkeit besonders anziehend fand. Heute möchte sie verhindern, dass andere Jugendliche ähnliche Erfahrungen machen. Deshalb kämpft sie für strengere gesetzliche Regeln zum Schutz Minderjähriger.

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Wie wenig die damalige Partnerschaft ihrer Ansicht nach auf Augenhöhe geführt wurde, machte Mia im Interview deutlich.