Russell Brands Ex-Partnerin enthüllt verstörenden Spitznamen
Mia Latter war nach eigenen Angaben 16 und Russell Brand 30. Nun spricht sie über das Machtgefälle in ihrer Beziehung.
, dem sie schwere Vorwürfe macht. Als die beiden ein Paar wurden, war Mia gerade einmal 16 Jahre alt, während der Schauspieler bereits seinen 30.
Geburtstag gefeiert hatte. Besonders befremdlich:haben, gerade ihre Minderjährigkeit besonders anziehend fand. Heute möchte sie verhindern, dass andere Jugendliche ähnliche Erfahrungen machen. Deshalb kämpft sie für strengere gesetzliche Regeln zum Schutz Minderjähriger.
Wie wenig die damalige Partnerschaft ihrer Ansicht nach auf Augenhöhe geführt wurde, machte Mia im Interview deutlich.
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