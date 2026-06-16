Russell Crowe hat auf dem Taormina Film Festival scharfe Kritik an Gladiator II geäußert. Der Schauspieler erklärt, warum das Sequel nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte - und erinnert an seinen eigenen Kampf gegen erotische Szenen im ersten Teil.

Russell Crowe spart nicht mit Kritik, wenn ihm etwas nicht gefällt - und ausgerechnet die Fortsetzung seines größten Hits, "Gladiator", ist ihm ein Dorn im Auge.

Auf dem Taormina Film Festival äußerte er sich erneut frustriert über "Gladiator II" und erklärte, warum das Sequel nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte. Seiner Meinung nach lag der Schlüssel zum ersten Teil in einem klaren moralischen Kern: die Rachegeschichte des Gladiators Maximus, getragen von tiefer Liebe zu seiner ermordeten Familie. Dieser Kern sei im zweiten Film zerstört worden, was zum finanziellen Misserfolg beitrug.

"Sie haben nicht verstanden, warum der erste Film erfolgreich war", so Crowe. Der Schauspieler erinnerte zudem daran, wie er sich während der Dreharbeiten zum Original gegen erotische Elemente gewehrt hatte, die Ridley Scott und die Studios einbauen wollten. Crowe bestand darauf, dass eine Sexszene im Rachefeldzug von Maximus inhaltlich widersinnig wäre und die Geschichte zerstören würde. Trotz heftiger Diskussionen und schriftlicher Interventionen blieb er standhaft, sodass der erste Film den von ihm geforderten moralischen Fokus bewahren konnte.

Diese Haltung kontrastiere stark mit dem Ansatz von "Gladiator II", der diese Grundlage vermissen lasse und dadurch scheiterte - trotz inflationell angepasster Einspielergebnisse. Der 62-jährige Schauspieler nutzte den Auftritt auf dem Festival, um seine langjährige Sicht auf das Franchise zu illustrieren. Er beschrieb, wie der originale "Gladiator" auf einer einfachen, aber universellen Prämisse beruhte: einem Mann, der alles verlor und seinen Schmerz in einen gerechten Kampf gegen das korrupte System Roms kanalisiert.

Diese emotionale Klarheit und der Verzicht auf überflüssige Subplots oder sexuelle Ablenkungen hätten dem Film seine besondere Wirkung verliehen. Im Sequel hingegen seien Comp temperatur- und Erzählentscheidungen getroffen worden, die diesen Kern aufgeweicht hätten. Crowe deutete an, dass das Publikum spüre, wenn eine Geschichte "aufrichtig" sei oder nicht - und "Gladiator II" habe diesen aufrichtigen Kern vermissen lassen.

Das zeige sich auch in den Einspielergebnissen: Zwar generierte der Film hohe Bruttoeinnahmen, relativiert man diese jedoch um die Inflation und die gestiegenen Produktionskosten, bleibe ein enttäuschendes Ergebnis. Neben der inhaltlichen Kritik gewährte Crowe auch Einblicke in die oft mühsamen kreativen Auseinandersetzungen am Set. Er schilderte, wie er sich mit Ridley Scott und Studiovertretern über die erotischen Elemente stritt, die der Regisseur ursprünglich für den Charakter des Maximus vorgesehen hatte.

Crowe argumentierte leidenschaftlich, dass sein Charakter nach dem Verlust seiner Familie keine Ablenkung in Form von Sex vertrage - es würde die Tragweite seiner Tragödie minimieren. Diese Diskussionen seien so intensiv gewesen, dass sogar Briefe zwischen den Parteien hin und her gingen. Letztlich setzte sich Crowe durch, und "Gladiator" wurde zu dem ikonischen Film, der heute als Meilenstein des Historienepos gilt.

Dass Scott und die Studios in der Fortsetzung von dieser Prämisse abwichen, ist für Crowe der Hauptgrund für den vergleichsweise kalten Empfang. Seine Aussagen unterstreichen, wie entscheidend die Treue zum narrativen Kern eines Projekts für seinen dauerhaften Erfolg sein kann - eine Lehre, die Hollywood manchmal zu ignorieren scheint





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