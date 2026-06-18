Russell Crowe kritisiert Gladiator II und betont Bedeutung des moralischen Kerns im Original

Schauspieler Russell Crowe äußert sich auf dem Taormina Film Festival kritisch zur Fortsetzung Gladiator II. Er erklärt den fehlenden Erfolg des Sequels mit der Vernachlässigung des "moralischen Kerns" derOriginalgeschichte. Zudem verweist er auf seine intensiven Auseinandersetzungen mit Regisseur Ridley Scott während der Dreharbeiten zu Gladiator, um erotische Elemente zu verhindern und die reine Rache-Motivation des Charakters Maximus zu bewahren.

Russell Crowe ist niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn ihm etwas nicht passt. Ausgerechnet an der Fortsetzung seines größten Blockbusters hat er einiges auszusetzen.

Dass Russell Crowe kein Fan von "Gladiator II" war, ist kein Geheimnis mehr. Seinem Frust bezüglich Ridley Scotts Sequel macht er auf dem Taormina Film Festival noch einmal mehr deutlich. Der Schauspieler verrät in diesem Zusammenhang auch den Grund, warum "Gladiator II" nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen konnte.

Schuld sei der verlorene "moralische Kern", der im ersten Teil die Rache-Geschichte von Gladiator Maximus getragen hat: "Dass sie in einem zweiten Film genau dieses moralische Zentrum zerstören wollten, ist sehr interessant, denn der zweite Film spielte kaum so viel ein wie der erste, aber das ist 20 Jahre später. Und wenn man bedenkt, wie stark sich der Wert des Dollars verändert hat, sind sie gescheitert, und zwar deshalb, weil sie nicht verstanden haben, warum der erste Film erfolgreich war - weil er einen moralischen Kern hatte.

" Crowe spielt damit auf den Handlungskern von "Gladiator" an. Laut dem Hollywood-Star ist Maximus' Geschichte so kraftvoll, weil sie auf einer tiefen Liebe zu seiner ermordeten Frau und seinem Kind beruhe. Und genau deshalb bestand der 62-Jährige auch darauf, der Geschichte keine sexuelle Komponente zuzugestehen. Tatsächlich kam Ridley Scotts "Gladiator II" nicht an den ersten Teil heran.

Ursprünglich sollte "Gladiator" viel erotischer werden. Ridley Scott hätte gerne die ein oder andere intime Szene eingebaut - Russell Crowe wehrte sich genau dagegen aber mit Händen und Füßen. Im Panel-Talk ging er intensiver auf die Probleme bei den Dreharbeiten seines Erfolgsfilms ein: "Ich habe immer wieder dagegengehalten. Ich sagte: 'Das ist die Geschichte eines Mannes, der den Tod seiner Frau und seines Kindes rächt.

Es darf auf diesem Weg keinen Moment geben, in dem er innehält und mit jemandem Sex hat. Das ergibt keinen Sinn … das zerstört die ganze Geschichte.

'" Crowe musste einiges an Überzeugungsarbeit leisten - sowohl gegenüber Scott als auch den Studios im Allgemeinen. So sollen sich die Verantwortlichen gegen ihn "gewehrt haben". Sogar Briefe wurden geschrieben.

"Aber ich bin standhaft geblieben", beendete Russell Crowe seine Erzählungen. Ridley Scott stimmte den Bedenken seines Hauptdarstellers zu und stürzte sich im ersten Film auf den von Crowe so hervorgehobenen "moralischen Kern"





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