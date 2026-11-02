Russell Crowe und Aaron Paul in The Get Out auf Prime Video

Der neue Gangster-Thriller The Get Out auf Prime Video mit Russell Crowe und Aaron Paul. Fans und Kritiker urteilen geteilt über die Story und die schauspielerische Leistung.

Der Gangster-Thriller The Get Out hat die Streaming-Charts von Prime Video erobert und zieht die Aufmerksamkeit von Millionen Zuschauern auf sich. Der Film präsentiert ein hartes Gangsterdrama, das auf dem Roman Strip des Autors Thomas Perry basiert und von Derrick Borte inszeniert wurde. In den Hauptrollen sind die renommierten Schauspieler Russell Crowe und Aaron Paul zu sehen, die gemeinsam eine packende Geschichte über Macht, Verrat und Überleben erzählen.

Karriere-Wende für Russell Crowe

Russell Crowe zeigt in der Titelrolle den alternden Geschäftsmann Manco Kapak, der nach Jahrzehnten harter Arbeit plant, seinen erfolgreichen Nachtclub zu verkaufen. Mit seiner Freundin Sunny, gespielt von Teresa Palmer, strebt er einen wohlverdienten Ruhestand an. Diese Rolle markiert eine deutliche Abkehr von den strahlenden Helden, die Crowe in der Vergangenheit verkörperte. Stattdessen kehrt der 62-jährige Schauspieler zu seinen Wurzeln zurück und spielt einen zwielichtigen Charakter, wie dies bereits in seinem Durchbruchsfilm Romper Stomper aus dem Jahr 1992 der Fall war.

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Die Filmografie von Russell Crowe umfasst eine Vielzahl komplexer Rollen. Nach seiner frühen Karriere als Skinhead in Romper Stomper folgte die Verkörperung einer tödlichen KI in Virtuosity im Jahr 1995. Seine Hollywood-Phase als Leading Man gipfelte in dem epischen Film Gladiator, doch er zeigt sich oft am besten, wenn er moralisch ambivalente Figuren wie in Todeszug nach Yuma darstellt. Derrick Borte, der bereits Unhingend mit Crowe drehte, führt nun auch bei The Get Out die Regie und inszeniert das Drama in der Manier von Falling Down.

Dramatische Handlung und Nebenbuhler

Die Handlung von The Get Out gerät außer Kontrolle, als Manco Kapak von einem Gangster-Duo ausgeraubt wird. Zu den Räubern gehören Aaron Paul und Nina Dobrev, die Kapaks Leben auf den Kopf stellen. Die Situation wird für Kapak noch komplexer, da er Drogenbossen noch eine beträchtliche Summe schuldet. Diese finanzielle Last zwingt ihn, neue Wege zu finden, um seine Existenz zu sichern und seine Schuld zu tilgen.

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Die Lage verschärft sich zusätzlich durch das Auftauchen von Joe Carver, gespielt von Luke Evans. Dieser neue Konkurrent hat sein Auge auf Kapaks Club geworfen und bedroht die Pläne des Protagonisten. Um nicht unter die Räder der kriminellen Machenschaften zu geraten, ist Manco Kapak gezwungen, mit allen verfügbaren Mitteln zu kämpfen. Der Film entwickelt sich so zu einem intensiven Gefecht um territoriale und finanzielle Kontrolle im Unterwelt-Milieu.

Kritiken und Zuschauer-Reaktionen

Die Rezensionen für The Get Out fallen gemischt aus, wobei der Film bei Kritikern eine Wertung von 47 Prozent und beim Publikum 49 Prozent erreicht. Einige Zuschauer loben die Leistung der Stars und die spannende Prämisse des Films. Ein Zuschauer bezeichnete die Produktion als wirklich verdammt gut und gab zu, nicht damit gerechnet zu haben, dass ein solcher Film ihn derart unterhalten würde. Andere Betrachter sind der Ansicht, dass der Film zwar keine hohen Preise abräumen wird, aber für die Laufzeit absolut lohnenswert ist.

Auf der anderen Seite gibt es auch deutliche Kritik am Drehbuch und der Umsetzung. Kritiker bemängeln, dass die Story viel zu absurd wirkt, um ernst genommen zu werden. Diese Perspektive steht im Kontrast zu der Meinung von Fans, die die Chemie zwischen den Hauptdarstellern und die schnelle Erzählweise schätzen. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass The Get Out polarisiert, aber dennoch eine breite Zielgruppe anspricht.

Verfügbarkeit und Streaming-Kontext

Prime Video hat den Thriller in sein Sortiment aufgenommen und bietet ihn als neue Attraktion für Fans des Genres an. Die Plattform profitiert von der Bekanntheit der Hauptdarsteller und der dynamischen Inszenierung von Derrick Borte. Zuschauer können den Film auf verschiedenen Geräten streamen und die Geschichte von Manco Kapak live mitverfolgen.

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Die Verfügbarkeit von The Get Out auf Prime Video unterstreicht den Trend zu hochwertigen Gangster-Dramas im Streaming-Bereich. Der Film bietet Unterhaltung für Zuschauer, die schnelle Handlung und starke Schauspielleistungen bevorzugen. Trotz der gemischten Kritiken hat sich der Film bereits in den Charts etabliert und zieht weiterhin neues Publikum an. Die Kombination aus etablierten Stars und einer packenden Story macht ihn zu einer relevanten Erscheinung im aktuellen Streaming-Markt.