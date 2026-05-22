Russell dominiert Qualifikation in Montreal

George Russell gewinnt die Pole Position für das Sprintrennen in Montreal. Mercedes hat neue Teile an seinem Auto angebracht, die funktionieren. Russell ist optimistisch für das Rennen, während Nico Hülkenberg und andere Fahrer Probleme haben. Alexander Albon und Liam Lawson mussten aus der Qualifikation ausscheiden.

George Russell (28) sichert sich die Pole Position für das Sprintrennen der Formel 1 in Montreal (Kanada). Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte sich der Mercedes -Star den ersten Startplatz in Kanada gesichert.

Die Silberpfeil-Show wird von Teamkollege Kimi Antonelli (19) vervollständigt. Der WM-Führende sichert sich vor Weltmeister Lando Norris (26/McLaren) Rang zwei. Für den deutschen Rennstall ist es ein Brustlöser. Zwar konnte Mercedes bisher alle vier Grands Prix in der Saison gewinnen, doch in Montreal hat das Team mehrere neue Teile (u. a.

Frontflügel, Unterboden) ans Auto gebracht – und die funktionieren! Russell: „Es fühlt sich sehr gut an. Das Team hat einen tollen Job gemacht und uns einen Schritt nach vorn gebracht. Es ist eine Weile her, dass ich auf der Pole stand, aber ich muss die Leistung morgen bestätigen.

“ Für Nico Hülkenberg (38) ist es ein durchwachsenes Qualifying. Der Deutsche ist lange auf Kurs, um erstmals in dieser Saison den finalen Abschnitt des Zeitfahrens zu erreichen. Doch Carlos Sainz macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Im letzten Moment unterbietet der Spanier aber die Zeit des Audi-Piloten um 0,05 Sekunden.

Für zwei Piloten lief es aber noch deutlich schlechter. Williams-Pilot Alexander Albon (30) und Liam Lawson (24) von den Racing Bulls konnten gar nicht erst an der Quali teilnehmen. Beide hatten Probleme im vorangegangenen Training. Während Letzterer bei der Übungseinheit seinen Boliden mit Hydraulikproblemen abstellen musste, überfuhr Albon ein Murmeltier.

Ohnehin ein Schock für den Tierfreund (Besitzer von 14 Katzen und mehreren Hunden), aber aufgrund eines zerstörten Unterbodens und Seitenkastens auch das Aus für die Sprint-Quali





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