Mercedes dominiert das Qualifying zum Grand Prix von Katar letztendlich klar, doch teamintern gibt es nach der Pole von George Russell Redebedarf

Mercedes dominiert das Qualifying zum Grand Prix von Katar letztendlich klar, doch teamintern gibt es nach der Pole von George Russell Redebedarfzu. Der Engländer sicherte sich an einem bisher klar von Mercedes dominierten Wochenende den ersten Startplatz für den Grand Prix von Katar 2026.

Russell distanzierte Antonelli - mit Unterstützung seines Teams, was die Reihenfolge auf der Strecke betrifft - um 0,128 Sekunden. Die Entscheidung, dass er vor Russell auf die Strecke gehen musste, sorgte bei Antonelli übrigens für Ärger, der im Nachhinein zu klären sein wird:"Darüber müssen wir noch reden.

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"Leclerc stellt ernüchtert fest:"Wir wussten vom ersten Training an, dass an diesem Auto irgendwas nicht funktioniert. Wir haben eine Idee davon, woran es liegen könnte. Aber wir haben nicht die Lösung.