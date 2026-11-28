Nach dem Zoff mit Verstappen verrät Russell, wie der gemeinsame Rückflug mit Toto Wolff verlaufen ist - und deutet an, wie der Mercedes-Teamchef über den Streit denkt

Nach dem Zoff mit Verstappen verrät Russell, wie der gemeinsame Rückflug mit Toto Wolff verlaufen ist - und deutet an, wie der Mercedes-Teamchef über den Streit denktrund um den Großen Preis von Las Vegas ist weiterhin das große Gesprächsthema im Fahrerlager der Formel 1.

Unklar ist allerdings, wie"Nun, ich weiß, wie er dazu steht - allerdings unter vier Augen, daher werde ich das wohl nicht wiederholen", sagt Russell in einem Interview mit Martin Brundle, das am Sonntag vor dem Großen Preis von Katar ("Toto und ich sind nach dem Rennen in Las Vegas gemeinsam zurückgeflogen und haben herzlich über die Kommentare gelacht, die nach dem Rennen gefallen sind", deutet der Brite an, dass der Mercedes-Teamchef eher auf der Seite seines Piloten steht.

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"Aber wir wissen eben, wie manche Leute so agieren. " Wolff hat grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu Verstappen und hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, den Niederländer von Red Bull zu Mercedes zu holen. Im Vorjahr wurde der Österreicher sogar gemeinsam mit Verstappen im Urlaub fotografiert. Wolff hat den Red-Bull-Piloten in der Vergangenheit nur selten öffentlich kritisiert.