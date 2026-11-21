George Russell übt scharfe Kritik an Max Verstappens Fahrstil und Haltung nach einem kontroversen Vorfall im dritten freien Training, der zu einer Verwarnung führte und die lange bestehende Rivalität zwischen den beiden Fahrern weiter anheizt.

Die Stimmung im Formel-1-Paddock hat sich nach dem dritten freien Training zum Großen Preis显著 verschärft, als Lewis Hamiltons ehemaliger Teamkollege George Russell sich in einer hitzigen Auseinandersetzung mit dem aktuellen Weltmeister Max Verstappen positionierte.

Russell, der für das Mercedes-Team an den Start geht, äußerte klar seine Ablehnung gegenüber dem Verhalten des Red-Bull-Piloten. Er betonte, dass jemand der Situation Einhalt gebieten müsse, und kritisierte die Art und Weise, wie Verstappen wochenweise gegen zahlreiche Fahrer agiert, wobei diese Reaktionen oft akzeptiert würden.

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Russell kritisiert Verstappens Fahrstil

Russell erklärte gegenüber Sky Sport Italia, dass er diese Dynamik nicht einfach hinnehmen werde, insbesondere wenn er das Gefühl hat, übergangen oder benachteiligt zu werden, während andere sich dann noch so verhalten, als seien sie überlegen. Beide Piloten hatten im Training bei sehr hohen Geschwindigkeiten um eine günstige Position für ihre Qualifikationsrunde gekämpft. Die Szene glich eher einem harten Duell im Rennen als einem normalen Training, bei dem es letztlich auch zu einer leichten Berührung zwischen den beiden Einsteigern kam.

Als Verstappen Russell am Ende dieser Episode im Vorbeifahren den Mittelfinger zeigte, eskalierte die Lage zusätzlich. Die Rennleitung leitete daraufhin eine Untersuchung ein und sprach eine formelle Verwarnung gegen den Niederländer aus, entschied sich jedoch gegen eine weitere sportliche Strafe. Die Begründung lautete, dass Verstappen unvorhersehbar gefahren sei und somit eine Situation geschaffen habe, in der Russell ausweichen musste, um einen schwerwiegenderen Kontakt zu vermeiden.

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Russell verteidigte später sein Vorgehen und verwies darauf, dass das Reglement Überholmanöver im Training zwar nicht explizit verbiete, aber das Ausnutzen solcher Situationen als unfairen Vorteil darstelle. Er warf Verstappen vor, dies regelmäßig zu tun, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Verstappen hingegen wollte den Vorfall minimieren und bezeichnete ihn auf der Pressekonferenz der Top drei nach dem Qualifying als belanglos.

Verstappens Reaktion auf die Verwarnung

Im niederländischen Fernsehen fügte er hinzu, dass er seine Zeit nicht mit der Diskussion über den Vorfall verschwenden wolle, da dies die Angelegenheit nicht wert sei. Für das kommende Rennen startet Verstappen vor Russell in der ersten Startreihe, was die Spannung weiter erhöht. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Fahrer auf und neben der Strecke aneinander geraten.

Besonders in Erinnerung geblieben ist eine Kontroverse aus dem Jahr 2024 rund um den Grand Prix in Katar, bei der es ebenfalls um das Verhalten im Cockpit ging. Damals mussten beide Fahrer zu den Rennkommissaren bestellt werden, und Verstappen erhielt eine Strafe. Angesichts von Russells Auftreten in jenem Meeting erklärte Verstappen, dass er den Respekt vor dem Engländer verloren habe.

Die historische Rivalität der Fahrer

Russell seinerseits warf Verstappen damals bereits rücksichtsloses Fahren vor, was die persönliche Rivalität zwischen den beiden Spitzenspielern weiter vertieft und die Atmosphäre im Feld der Spitzenreiter deutlich belastet hat.