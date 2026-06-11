Die Saison 2022 ist für George Russell und Kimi Antonelli ein Jahr voller Frustration und Enttäuschung. Russell, der einst als großes Talent galt, ist mittlerweile hinter Antonelli zurückgefallen und hat bereits 68 Punkte Rückstand auf den Titelkandidaten. Antonelli selbst hat die Titelchancen von Russell gefährdet, indem er den Engländer im gleichen Boliden abhob.

Dauersieger Kimi Antonelli sorgt für zahlreiche Verlierer, besonders bemerkenswert ist der Absturz von George Russell . Er ist aber nicht der einzige tief enttäuschte Titelkandidat. Längst hinter sich gelassen in diesem merkwürdigen Jahr.

Vor ziemlich genau drei Monaten war er noch der große Favorit auf den WM-Titel in der 'Inzwischen bin ich jenseits von Frustration', sagt der Engländer, 'ich will einfach begreifen, wie zur Hölle diese Saison so verlaufen konnte, wie sie verlaufen ist.

' Denn es schien alles bereitet, 2026 sollte das Jahr sein, in dem das einstige Ausnahmetalent seine Karriere mit dem lang erwarteten Titel krönt: Russell ist mit 28 im besten Alter, der Mercedes endlich wieder ein Weltmeister-Auto - doch dann kam dieser 19-Jährige daher und hängte den Engländer einfach ab, im gleichen Boliden. Dauersieger Kimi Antonelli wirft einen Schatten, in dem Russell vor dem Grand Prix von Katalonien nicht der einzige große Verlierer ist. Weltmeiste





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