Russell Wilson beendet NFL-Karriere und startet als Analyst bei CBS Sports

Der 37‑jährige Quarterback Russell Wilson verabschiedet sich nach einer wechselhaften NFL-Laufbahn offiziell vom aktiven Football und übernimmt künftig die Rolle des Experten in der Sendung "NFL Today" bei CBS Sports.

Russell Wilson hat seine über 15‑jährige Laufbahn in der National Football League offiziell beendet und zugleich einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. Nachdem er in einem emotionalen Video auf Instagram, Facebook und Youtube seinen Abschied verkündet hatte, dankte der 37‑jährige Quarterback allen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben.

In den drei Minuten des Rückblicks erinnerte er sich an seine Anfänge bei den Seattle Seahawks, an den Super‑Bowl‑Sieg im Jahr 2014, an die intensiven Trainingsstunden mit Coach Pete Carroll und an die unzähligen Momente, die er mit seinen Mitspielern und den treuen Fans teilen durfte. Er sprach besonders dankbar für die Stadt Seattle, die ihn über ein ganzes Jahrzehnt hinweg Heimat genannt hat, sowie für seine Familie - seine verstorbene Vaterschaft, seine Ehefrau Ciara und seine beiden Kinder - die ihm in allen Höhen und Tiefen zur Seite standen.

Der Abschied war nicht nur ein Moment des Respekts gegenüber dem Football, sondern auch ein klares Zeichen, dass ein wichtiges Kapitel seines Lebens zu Ende geht. Parallel zu diesem Abschied bestätigte Wilson seinen Wechsel zu CBS Sports, wo er künftig als Experte in der täglichen Sendung "NFL Today" auftreten wird. Damit hat er das Angebot, das ihm von den Seattle Seahawks unterbreitet worden war, abgelehnt und sich für die Medienkarriere entschieden.

In seiner neuen Rolle soll er nicht nur Spielanalysen liefern, sondern auch Einblicke in die strategischen Entscheidungen der Teams geben, Spielerinterviews führen und seine langjährige Erfahrung nutzen, um den Zuschauern das Spiel noch näher zu bringen. Wilson betonte, dass er sich darauf freue, die Passion für Football aus einer anderen Perspektive zu teilen und junge Talente zu fördern, während er gleichzeitig die Möglichkeit hat, sich stärker seiner Familie zu widmen.

Die sportliche Laufbahn von Wilson war von Höhen und Tiefen geprägt. Nach zehn erfolgreichen Jahren bei den Seahawks, die mit dem Super‑Bowl‑Titel 2014 ihren Höhepunkt fanden, wechselte er 2022 zu den Denver Broncos. Dort erlebte er eine der größten Enttäuschungen in der jüngeren NFL‑Geschichte, da die Broncos in dieser Saison die schwächste Offense der Liga aufwiesen und Wilson schließlich entlassen wurde.

Ein Neuanfang kam 2023 bei den Pittsburgh Steelers, wo er ein überraschendes Comeback feierte und zum zehnten Mal in den Pro Bowl gewählt wurde. Trotz dieses Erfolgs entschied er sich, das Spielfeld zu verlassen und die analytische Tätigkeit im Fernsehen zu übernehmen. Wilsons Abschied vom aktiven Sport markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer vielversprechenden Zukunft im Broadcast‑Bereich, wobei er seine Leidenschaft für das Spiel weiterhin lebt, nun jedoch von der Tribüne aus - nicht mehr im Trenngelände





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russell Wilson NFL Rücktritt CBS Sports Analyse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF - USD (C): Net Asset Value(s)DJ Amundi Russell 2000 UCITS ETF - USD (C): Net Asset Value(s) Amundi Russell 2000 UCITS ETF - USD (C) (RS2G LN) Amundi Russell 2000 UCITS ETF - USD (C): Net Asset Value(s) 02-Jun-2026 / 09:55 CET/CEST

Read more »

Garrett Wilson: Teure Knicks-Tickets als Hindernis für SpielerbesuchNew York Jets Star-Receiver Garrett Wilson möchte die NBA Finals der New York Knicks live im Madison Square Garden verfolgen, doch die horrenden Ticketpreise von mindestens 3.500 Dollar halten ihn davon ab. Trotz seines eigenen Millionengehalts bezeichnet Wilson die Karten als verdammt teuer. Die Knicks stehen erstmals seit 1998/99 in den NBA Finals und treffen auf die San Antonio Spurs. Wilson drückt dem Team dennoch die Daumen und sieht in der langen Durststrecke der Knicks eine Parallele zu den Jets, die seit 15 Jahren auf eine Playoff-Teilnahme warten.

Read more »

Super-Bowl-Held hört auf: Russell Wilson beendet Karriere und wird jetzt TV-ExperteNFL-Legende Russell Wilson beendet nach 14 Jahren seine Karriere als Quarterback. Der Super-Bowl-Sieger von 2013 wird nun als TV-Experte tätig.

Read more »

Russell Wilson beendet NFL-Karriere und verkündet neuen JobEr zählt zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte, seine Zeit bei den Seattle Seahawks brachte dem Team ungekannte Erfolge. Zuletzt lief es nicht mehr...

Read more »