Russell Wilson beendet seine Karriere in der NFL

Der Super-Bowl-Sieger verkündet seinen Rücktritt nach 14 Jahren in der NFL und wechselt ins Fernsehen, wo er als Experte für CBS Sports arbeiten wird.

Paukenschlag in der NFL ! Super-Bowl-Sieger Russell Wilson beendet seine Karriere. Der Quarterback verkündete in einem emotionalen Video seinen Rücktritt nach 14 Jahren in der NFL .

Für viele Fans kommt das Ende einer außergewöhnlichen Laufbahn überraschend - gleichzeitig gibt es aber auch einen Grund zur Freude. In seiner Abschiedsbotschaft blickte Wilson emotional auf seine Karriere zurück. Besonders bedankte er sich bei seinem langjährigen Seahawks-Coach Pete Carroll, der ihm als vergleichsweise kleinem Quarterback den Weg in die NFL ermöglichte. Wilson dankte Coach Carroll dafür, dass er ihm eine Chance gegeben hat.

Der NFL-Star wechselt direkt ins Fernsehen und wird künftig als Experte für CBS Sports arbeiten. Dort verstärkt er die bekannte NFL-Sendung und analysiert künftig die Spiele seiner ehemaligen Kollegen. Damit bleibt einer der bekanntesten Quarterbacks seiner Generation dem Football erhalten - nur eben nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern vor der Kamera. Für die Fans bedeutet der Abschied deshalb kein endgültiges Lebewohl.

Wilson bleibt der NFL erhalten - künftig allerdings mit Mikrofon statt Helm. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte er in Seattle, wo er zur Klub-Legende wurde und die Seahawks 2013 zu ihrem ersten Super-Bowl-Triumph führte. Nach Stationen bei den Denver Broncos, Pittsburgh Steelers und zuletzt den New York Giants endet nun eine der bemerkenswertesten Quarterback-Karrieren der vergangenen Jahre. Wilson verabschiedet sich mit beeindruckenden Zahlen.

In 14 NFL-Spielzeiten warf er für 46.966 Yards und 353 Touchdowns. Zudem wurde der Spielmacher zehnmal in den Pro Bowl gewählt und ist der erste Spieler der Ligageschichte, der sowohl mehr als 40.000 Passing Yards als auch mehr als 5000 Rushing Yards erreichte





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russell Wilson NFL Karriereende Experte CBS Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Müller feiert mit Whitecaps Erfolge, während Sebastian Schonlau um seine Karriere kämpftDer ehemalige Bayern-Star Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im MLS-Finale, während sein Teamkollege Sebastian Schonlau nach Verletzungsproblemen eine Spezialtherapie absolvierte und um seine Zukunft ringt.

Read more »

Super-Bowl-Held hört auf: Russell Wilson beendet Karriere und wird jetzt TV-ExperteNFL-Legende Russell Wilson beendet nach 14 Jahren seine Karriere als Quarterback. Der Super-Bowl-Sieger von 2013 wird nun als TV-Experte tätig.

Read more »

Russell Wilson beendet NFL-Karriere und verkündet neuen JobEr zählt zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte, seine Zeit bei den Seattle Seahawks brachte dem Team ungekannte Erfolge. Zuletzt lief es nicht mehr...

Read more »

Russell Wilson beendet NFL-Karriere und startet als Analyst bei CBS SportsDer 37‑jährige Quarterback Russell Wilson verabschiedet sich nach einer wechselhaften NFL-Laufbahn offiziell vom aktiven Football und übernimmt künftig die Rolle des Experten in der Sendung "NFL Today" bei CBS Sports.

Read more »