Russell Wilson strebt angeblich Trainerkarriere an: Vorstellungsgespräch bei NC State

Russell Wilson soll für den Head-Coach-Posten bei NC State vorgesprochen haben. Nach der Entlassung von Dave Doeren ist die Trainerstelle beim College-Team offen.

Ex-Quarterback Russell Wilson strebt offenbar eine Laufbahn als Head Coach an. Nach Angaben aus dem Umfeld des Super-Bowl-Siegers soll Wilson bereits ein Vorstellungsgespräch für einen Trainerposten am College geführt haben. Der Verein, um den es dabei geht, ist das Football-Programm der NC State Wolfpack.

NC State hatte Head Coach Dave Doeren am 24. Oktober entlassen, einen Tag nach der 28:31-Niederlage bei Stanford. Durch diese Pleite war das Team auf drei Siege und vier Niederlagen abgerutscht. Seitdem leitet Interims-Head-Coach Todd Goebbel die Mannschaft von der Seitenlinie aus.

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Wilsons Verbindung zu NC State und sein Weg

Russell Wilson hat selbst eine Vergangenheit bei den NC State Wolfpack. Er spielte dort drei Spielzeiten, bevor er 2011 für eine Saison an die University of Wisconsin wechselte. Die frühere Verbindung zur Universität dürfte bei den Gesprächen eine Rolle spielen.

Wilson ist als Spieler über viele Jahre im professionellen Football aktiv gewesen und hat unter anderem den Super Bowl gewonnen. Als Trainer hat er bislang jedoch keinerlei Erfahrung gesammelt. Öffentlich hat er sich zu einem möglichen Wechsel an die Seitenlinie bisher nicht geäußert.

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Philip Rivers ebenfalls im Gespräch

Wilson ist nicht der einzige prominente Name, der mit der vakanten Stelle in Verbindung gebracht wird. Der frühere NFL-Quarterback Philip Rivers, 44 Jahre alt, befindet sich laut 'ESPN' in ernsthaften Gesprächen mit NC State. Ein Abschluss dieser Gespräche sei jedoch nicht in Sicht.

Der Bericht zeigt, dass die Universität den Trainerwechsel offenbar mit erfahrenen Namen aus dem Profifootball diskutiert. Ob Wilson oder Rivers letztlich verpflichtet wird, ist aktuell nicht bekannt. Bis dahin bleibt Todd Goebbel als Interims-Head-Coach im Amt.

Was die Personalsuche für das Team bedeutet

Für die NC State Wolfpack bedeutet die Suche nach einem neuen Head Coach eine wichtige Weichenstellung nach einer schwachen Phase. Das Team steht nach drei Siegen und vier Niederlagen unter Druck, die Saison zu stabilisieren. Die Entscheidung über die Nachfolge von Dave Doeren wird deshalb auch sportlich genau beobachtet werden.

Für Russell Wilson wäre ein Wechsel an die Seitenlinie ein deutlicher Schritt weg vom aktiven Spielbetrieb. Er müsste sich dafür als Trainer neu beweisen, da ihm bislang jede Erfahrung in dieser Rolle fehlt. Ob es zu einer Verpflichtung kommt, hängt von den weiteren Gesprächen mit der Universitätsleitung ab.