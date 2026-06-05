Russell Wilson und die Hall-of-Fame-Debatte: Ein komplexes Vermächtnis

Nach dem Karriereende von Russell Wilson wird die Debatte über seine Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame neu entfacht. Sein Vermächtnis ist vielschichtig: Erfolge in Seattle, ein folgenschwerer Fehler im Super Bowl und ein gescheiterter Neuanfang in Denver und Pittsburgh. Experten wie Tony Gonzalez und Richard Sherman äußern sich kritisch.

Nach dem Karriereende von Russell Wilson flammt eine Frage wieder auf: Ist er wirklich ein Hall of Famer? Ein Dankesvideo veröffentlichte die Organisation, die den "erfolgreichsten Spielmacher in der Geschichte der Franchise" würdigte und mit einem Zusammenschnitt seiner größten Momente bedachte.

Eine überaus angebrachte Geste, geht der 37-Jährige doch als der beste Signal Caller in die Historie des Teams ein. Wie aber wird er andernorts in Erinnerung bleiben?

"DangeRuss", "Mr. Unlimited", der Mann hinter "Let Russ Cook" - er dürfte am Ende seiner Laufbahn ein durchaus komplexes Vermächtnis hinterlassen. Die Karriere des Spielmachers endete mit einem dreiminütigen Video und den Worten: "Danke, Football. In Liebe, #3.

" In der kommenden Saison wird Wilson bereits als Analyst für den US-Sender "CBS" arbeiten. Mit dem Ende seiner Laufbahn - bemerkenswerterweise nahm er selbst das Wort "Rücktritt" nicht einmal in den Mund - flammt nun eine Debatte wieder auf. Ist Russell Wilson ein Hall of Famer? Der ehemalige Safety hat die besten Argumente für eine Aufnahme in die Hall of Fame treffend auf den Punkt gebracht.

Wilson ist einer der effizientesten Passgeber der Historie, der zudem unzählige Glanzmomente hervorbringen konnte. 2012 kam er als Drittrundenpick beinahe unbemerkt in die Liga und konnte sich bereits am Ende seines ersten Trainingslagers den Platz als Starting Quarterback in Seattle sichern. Ein Platz, den er im folgenden Jahrzehnt nicht mehr hergab. Gewiss war Wilson während der "Legion of Boom"-Ära Teil des Teams, ein wichtiger Teil.

Und doch war er nicht die zentrale Figur, und das selbst in der Offensive, die sich immer wieder vor allem um Running Back Marshawn "Beast Mode" Lynch drehte. Dazu kommt: Der Spielzug, für den Wilson am bekanntesten ist, war seine berüchtigte Interception an der Goal Line in den letzten Sekunden im Super Bowl XLIX gegen die New England Patriots. Ein Fehler, der nicht nur die Verteidigung des Super-Bowl-Titels von 2013 kostete, sondern vielleicht sogar eine mögliche Dynastie im Keim erstickte.

Pikant: Erst im vergangenen Jahr erklärte der ehemalige Seahawks-Defensive-Lineman Brandon Mebane, dass Wilson vor der Interception den eigentlich aufgerufenen Spielzug, einen Lauf von Lynch, selbst geändert hatte. Zwar begann sich die Offense der Seahawks in den darauffolgenden Jahren um Wilson zu drehen, die großen Erfolge ließen aber nach. So schaffte es das Team mit dem heute 37-Jährigen als Quarterback nicht mehr in das Championship Game der NFC.

Eines scheint in der Hall-of-Fame-Diskussion fast sicher: Hätte Wilson bei seinem Seahawks-Abgang 2021 seine Schuhe an den Nagel gehängt, wäre sein Weg wohl direkt in Richtung Hall of Fame in Canton verlaufen. Doch es kam anders. Wilson wurde zu den Denver Broncos getradet. Ein Neuanfang, der kolossal scheiterte.

Seine Neigung zu eigenmächtigem Handeln wurde in Denver zum Nachteil, Head Coach Sean Payton äußerte sogar öffentlich Kritik. Am Ende des Missverständnisses setzte Payton Wilson sogar auf die Bank und nahm 85 Millionen US-Dollar an Dead Salary Cap in Kauf, um den Spielmacher loszuwerden. Ein weiterer Neustart bei den Pittsburgh Steelers sah in der Folge zwar vielversprechend aus, konnte Wilson seine ersten vier Spiele als Starter doch gewinnen. Im Anschluss folgten aber doch wieder nur Enttäuschungen.

Die Saison endete mit fünf Pleiten in Folge, darunter eine vernichtende Niederlage in den Playoffs gegen die Baltimore Ravens.

"Wenn es jemals jemanden gab, der sich selbst aus der Hall of Fame gespielt hat, dann ist es Russell Wilson. Und ich sage das, weil man sich nur ansehen muss, was passiert ist, seit er Seattle verlassen hat. Als er in Seattle war, war er der Mann", hatte Ex-Tight-End und Hall of Famer Tony Gonzalez bereits im vergangenen September geäußert.

"Ich glaube einfach nicht, dass er sich seit seinem Weggang aus Seattle einen Gefallen getan hat", so der "Prime Video"-Analyst. Ex-Cornerback Richard Sherman, einst Teamkollege von Wilson in Seattle, wurde in seiner Kritik sogar noch deutlicher.

"Ich glaube, man muss seine Karriere danach beurteilen, wie er sich in der Zeit der 'Legion of Boom' geschlagen hat - er hatte eine legendäre Verteidigung, eine der besten aller Zeiten, und hat damit großen Erfolg gehabt - und dann, wie er ohne diese legendäre Verteidigung abgeschnitten hat", so Sherman. "Er war ein erfolgreicher Footballspieler in Seattle", fuhr Sherman fort: "Und dann muss man auf eigene Faust weitermachen und beweisen: 'Hey, ich bin dieser großartige Quarterback, ich bin der Typ, der dominieren wird. ' Und genau das hat einfach nicht geklappt





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