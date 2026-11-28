Der russische Militärblogger Rybar verbreitet Putins Kriegs-Propaganda. Doch ab und zu fällt er auch mit kritischen Tönen auf. Nun liefert er einen drastischen Bericht eines Kommandeurs.

Der russische Militärblogger Rybar verbreitet Putins Kriegs-Propaganda. Doch ab und zu fällt er auch mit kritischen Tönen auf. Nun liefert er einen drastischen Bericht eines Kommandeurs.

Rybar, der in Wahrheit Michail Swintschuk heißt und dessen Telegram-Kanal 1,5 Millionen Follower hat, schreibt zu der Frage, wie „Ende 2026 die Lage“ im Ukraine-Krieg ist. Er zitiere einen Kommandeur, der beschreibe, wie die Versorgung einer Sturmeinheit während des Einsatzes verlaufe. Rybars Urteil: „Alles wird klar, auch ohne zusätzliche Erklärung.

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“ „Heute hat mir ein Soldat mit Tränen in den Augen gedankt. Er hat zum ersten Mal seit 16 Tagen etwas zu Essen bekommen. Andere liegen hier, leiden unter ihren Verletzungen, voller Verzweiflung. Sie bieten mir sogar Geld an, nur um ein bisschen Medizin oder Wasser zu bekommen.