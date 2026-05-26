Russen‑Top‑8 bei Australian Open nach fünf Satzverlusten gegen Australier ausgeschieden

Der russische Ex‑Weltranglistenerste verliert in Runde eins der Australian Open gegen den unbekannten Australier Adam Walton nach einem spektakulären fünf Satzes‑Match, das seine anhaltende Grand‑Slam‑Schwäche verdeutlicht.

Die Welt im Tennis hat ein überraschendes Ergebnis aus den Australian Open erhalten: Der raufende Nummer 8 der Weltrangliste, der russische Ex‑Weltranglistenerste, musste bereits in der ersten Runde das Ausscheiden akzeptieren.

Gegen den bislang wenig bekannten Australier Adam Walton, der mit Platz 97 deutlich unter den Erwartungen der Fachpresse rangiert, verlor er mit einem außergewöhnlichen Satzverlauf von 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Das Match bot ein höchst ungewöhnliches Auf und Ab - der Favorit gewann zwei Sätze klar, verlor jedoch die anderen beiden ebenfalls eindeutig und musste schließlich im entscheidenden fünften Satz den Rückschlag hinnehmen.

Dieser Rückschlag reiht sich nahtlos in die anhaltende Durststrecke des Russen bei Grand‑Slam‑Turnieren ein: Im vergangenen Jahr verpasste er nach einem einzelnen Sieg bei den Australian Open bereits im zweiten Aufeinandertreffen die Chance, weiterzuziehen, und während der US‑Open 2021 fiel er auf Anhieb aus. In diesem Jahr musste er erneut nach einem kurzen Triumph im Achtelfinale des Vortages das Ausscheiden in Runde eins einstecken.

Ein kleiner Trost bleibt, dass aufgrund der frühzeitigen Ausscheidung im Vorjahr keine Wertungs­punkte in der Weltrangliste verloren gingen, doch dieser Gedanke kann die Enttäuschung kaum mildern. Das zentrale Thema wird künftig sein, wie ein Spieler, der bis zum vierten Satz das Spiel noch dominieren kann, plötzlich die Kontrolle verliert und die Führung an einen bislang unbekannten Gegner abgibt.

Adam Walton, der australische Außenseiter aus Home Hill im Bundesstaat Queensland, nutzte die tropischen Temperaturen des Suzanne‑Lenglen‑Courts, dem zweigrößten Platz des Turniers, zu seinem Vorteil. Nach einem intensiven Kampf gelang ihm die notwendige Wende im Spiel, die ihm letztlich den Sieg einbrachte. Walton, 27 Jahre alt, ist ein Spätstarter im internationalen Tennis. Mit 18 Jahren verließ er Australien, um in den USA am College‑Tennis der University of Tennessee zu spielen.

Dort absolvierte er ein fünfjähriges Studium im Bereich Management und Personalwesen, was ihm ein zweites Standbein außerhalb des Sports sicherte. Im vergangenen Jahr erreichte er mit Platz 74 seine bisher beste Position in der Weltrangliste, doch ein Finale auf der ATP‑Tour hat er bislang nicht erreicht und auch die dritte Runde eines Grand‑Slam‑Turniers blieb ihm verwehrt. Die aktuelle Begegnung eröffnet ihm nun die Möglichkeit, sich erstmals auf dieser Bühne zu etablieren und möglicherweise einen bedeutenden Karriereschritt zu vollziehen.

In der zweiten Runde trifft Walton am kommenden Donnerstag auf den Amerikaner Zachary Svajda, der mit Platz 85 in die nächste Begegnung geht. Svajda, 23 Jahre alt, gilt als aufstrebendes Talent aus den USA und könnte für Walton eine neue Herausforderung darstellen.

Für den russischen Ex‑Weltranglistenersten bleibt die Frage, wie er seine Form wiederfinden und die innere Balance wiederherstellen kann, während er gleichzeitig darüber nachdenkt, welche Anpassungen im Training und in der mentalen Vorbereitung nötig sind, um zukünftige Grand‑Slam‑Aufgaben besser zu meistern. Das Ergebnis dieses frühen Ausstiegs wird nicht nur die aktuelle Saison beeinflussen, sondern könnte auch langfristige Auswirkungen auf die Position des Spielers im internationalen Tennis haben





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