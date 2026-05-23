Russia and Ukraine: No progress in peace talks, renewed attack in Luhansk

No significant progress has been made in efforts to end the conflict between Russia and Ukraine. Marco Rubio, US Secretary of Defense, acknowledged the stalemate in peace talks. Russian forces claim to have suffered losses, while claims of a student dorm attack by Ukrainian forces in Luhansk are denied.

Marco Rubio spricht mit Journalisten: Washington sieht derzeit keine Fortschritte bei den Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine . Herabstürzende Drohnentrümmer verursachen nach offiziellen Angaben einen Brand in einem Ölterminal im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk.

Dabei wird ein Mann verletzt, wie der Einsatzstab der südrussischen Region Krasnodar auf Telegram mitteilt. Mehrere Gebäude sowie das Tanklager der Anlage seien getroffen worden. Rettungskräfte seien im Einsatz. In der weiter nördlich gelegenen Hafenstadt Anapa beschädigen Drohnen dem Einsatzstab zufolge zudem Wohnhäuser.

Rubio: Anstrengungen um Frieden in der Ukraine „leider nicht fruchtbar“. Die US-Vermittlungsbemühungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine befinden sich in einer Sackgasse. US-Außenminister Marco Rubio, der am Freitag am Nato-Außenministertreffen im schwedischen Helsingborg teilnahm, räumte ein, dass die diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Kampfhandlungen keine nennenswerten Ergebnisse hervorgebracht hätten. Die Verhandlungen im Verlauf des vergangenen Jahres seien „leider nicht fruchtbar” gewesen, sagte er.

Derzeit gebe es keine Gespräche. Diese könnten jedoch wieder aufgenommen werden, wenn Washington eine Chance auf Fortschritte sehe, sagte Rubio





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Russia Ukraine Peace Talks Attack Bombing

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