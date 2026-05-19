Russia vows retaliation after Ukrainian drone strikes near Moscow

Russia warns NATO member Latvia of counterstrike after Ukrainian drone attacks in Russia-speaking region

Am Wochenende schockte die Ukraine den Kreml mit Drohnenangriffen tief im russischen Hinterland, auch Ziele in Moskau trafen die ukrainischen Drohnen. Jetzt droht Russland einem Nato-Land mit Vergeltung!

Der russische Auslandsgeheimdienst SWR droht Lettland öffentlich, die \"Koordinaten der Entscheidungszentren\" Lettlands seien Russland bekannt. Die Nato-Mitgliedschaft werde \"Helfer von Terroristen\" nicht vor \"gerechter Vergeltung\" schützen. Der russische Geheimdienst wirft Lettland vor, ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet zu unterstützen und sogar Starts von Drohnen direkt von lettischem Territorium zuzulassen. Nach Darstellung des SWR seien bereits ukrainische Drohneneinheiten auf mehreren lettischen Militärbasen stationiert worden.

Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs (52) weist das scharf zurück und erklärt, Russland verbreite \"Lügen\" über eine angebliche ukrainische Nutzung lettischen Luftraums. Die Drohungen aus Moskau kommen nur wenige Tage nach einem brisanten Zwischenfall im lettischen Luftraum: Am 7. Mai drangen mehrere Drohnen in das Nato- und EU-Land ein. Mindestens zwei Drohnen stürzten laut lettischer Armee auf lettischem Staatsgebiet ab – eine davon.

Lettland aktivierte die Luftabwehr und warnte Bürger in mehreren Regionen per SMS. Später erklärten lettische Behörden, es habe sich um ukrainische Drohnen gehandelt, die ursprünglich gegen Ziele in Russland eingesetzt werden sollten. Laut Ukraine hat Russland die Drohnen durch Störsignale vom Kurs abgebracht. Laut Ukraines Außenminister Andrij Sybiha haben Untersuchungen ergeben, dassEine der Drohnen stürzte in dieses Öl-Lager in RezekneDer Vorfall löste in Lettland eine politische Krise aus.

Verteidigungsminister Andris Spruds (54) trat zurück, nachdem ihm Versäumnisse bei der Drohnenabwehr vorgeworfen worden waren. Kurz darauf, am 9. Mai, gab Andris Pabriks, Verteidigungsminister bis auf weiteres, bekannt, dass die Luftraumüberwachung schwächelt hat und die Rolle der lettischen Streitkräfte in der Verteidigung des Landes fraglich geworden sei





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