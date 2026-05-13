Russian Aggression Escalates: Massive Drone and Rocket Attacks on Ukraine

The Ukrainian military has reported a massive drone and rocket attack on Ukraine by Russia, targeting the capital city of Kyiv and other regions. The attack began with drone swarms to overwhelm the Ukrainian air defense, followed by rocket strikes on critical infrastructure such as energy facilities, hospitals, military installations, and government buildings.

Noch vor wenigen Tagen behauptete Kreml-Diktator Wladimir Putin, der Krieg gegen die Ukraine neige sich „dem Ende zu“. Was von derartigen Verkündungen zu halten ist, demonstriert Moskau heute mit einer gewaltigen Angriffswelle: Wie der ukrainische Militärgeheimdienst am Dienstag meldet, überzieht Russland die Ukraine mit einem mehrstufigen Angriff.

Auch die Hauptstadt Kiew ist unter Beschuss. Auf Befehl Putins sind zunächst Drohnenschwärme geschickt worden, um die ukrainische Luftabwehr zu überlasten. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, waren zu Beginn der Attacke am Mittag mindestens acht Drohnen-Gruppen (Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed) in der Luft, eine weitere soll bereits aus Richtung des Schwarzen Meeres im Anflug gewesen sein. Insgesamt griff Russland mit mehr als 200 Drohnen an; ein großer Teil der Drohnen drang aus dem Weißrussland ein.

In der zweiten Stufe soll die Ukraine mit Raketen attackiert werden. Zu den Zielen gehören die Energieinfrastruktur, kritische Infrastruktur wie z. B. Krankenhäuser, Militäreinrichtungen und Regierungsgebäude. Aus Kiew wurden Explosionsgeräusche gemeldet, die auch durch den Abschuss vieler Drohnen durch die ukrainische Luftabwehr verursacht wurden.

Mindestens drei Menschen wurden verletzt, wie u.a. der berichtet. Mehr als 100 der Kamikaze-Drohnen wurden den Angaben zufolge im Norden, Süden und Osten erfolgreich vom Himmel geholt. In Hluchiw (Region Sumy im Norden des Landes) durchschlug eine Drohne das Dach einer BildungseinrichtungDem Drohnen-Überfall sollen nun nach Informationen der Ukraine Angriffe mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen folgen.

Der Militärgeheimdienst HUR teilte mit: „Auf diese Weise versucht Russland, das Vorschläge für einen Waffenstillstand abgelehnt hat, erneut, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine im Krieg um die Freiheit zu untergraben.

“Ende des vor mehr als vier Jahren von ihm befohlenen Angriffskrieges in Aussicht gestellt: „Ich glaube, dass die Angelegenheit sich dem Ende zuneigt. “ Eine Aussage, die im Westen vor allem als Reaktion auf russische Rückschläge an der Front gewertet wurde. Im Zusammenhang mit seiner angeblichen Verhandlungsbereitschaft sorgte Putin noch mit einem pikanten Vorschlag für Stirnrunzeln: Als Vermittler könne er sich seinen Freund, den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, vorstellen





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