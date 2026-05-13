The sinking of the Russian frigate 'Ursa Major' in December 2024 has sparked fears of a high-tech attack, fueled by the alleged presence of two nuclear reactors for North Korean submarines, and the subsequent speculation that the Russians may have intentionally sunk the ship to conceal their involvement.

Die Geschichte des Krimis um den russischen Frachter 'Ursa Major', in dem angeblich zwei Atomantriebe für nordkoreanische U-Boote verborgen waren, ist viel spannender als die eines Ian Fleming's 'James Bond'.

Der Frachter sank im Dezember 2024 vor der Küste Spaniens, wohl aufgrund einer 'seltenen und folgenreichen Intervention eines westlichen Militärs'. Das Schiff befand sich zwei Tage vor Weihnachten im Mittelmeer, auf dem Weg von Sankt Petersburg an der Ostsee nach Wladiwostok, einem wichtigen Hafen am Pazifik.





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