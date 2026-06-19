Russian Soldier Allegedly Raped and Held Hostage Ukrainian Woman for Over a Year

A Russian soldier, identified as Wjatscheslaw D., allegedly raped and held hostage a Ukrainian woman for over a year in a house in the region of Charkiw. The woman, Sofia, lived with her disabled mother and two younger brothers in the village that was occupied by the Russians. D. repeatedly threatened Sofia and forced her to have sex with him. When Sofia's mother complained to D.'s commander, he dismissed the soldier's crime. Later, D. convinced two other soldiers from his unit to abduct Sofia and take her to a house in Belgorod, where he had a room. Sofia was held captive in the house for over a year and repeatedly raped. She tried to commit suicide in January 2023, but the Russian doctors did not believe her story. Finally, in September 2023, Sofia managed to escape and was rescued by a network of volunteers in Russia. Her older brother, a Ukrainian soldier, helped her cross the border into Poland.

Russland begeht in der Ukraine Kriegsverbrechen am laufenden Band. Das wurde nicht nur beim Massaker in Butscha deutlich. Auch dass russische Truppen ukrainische Kinder aus besetzten Gebieten verschleppen und Zivilisten foltern, ist vielfach dokumentiert.

Ein besonders verstörender Fall hat jetzt die britische "Times" aufgeschrieben. Ein Soldat aus Putins Armee verschleppte eine Ukrainerin, versklavte und vergewaltigte sie ein Jahr lang.lebte mit ihrer behinderten Mutter und zwei jüngeren Brüdern in einem Dorf in der Region Charkiw. Als die russische Vollinvasion im Februar 2022 begann, besetzten die Russen ihr Dorf. Einer der Soldaten, der in der ukrainischen Presse als Wjatscheslaw D. (heute 32) identifiziert wurde, bedrängte Sofia wiederholt.

Sie wies ihn zurück. bewaffnet vor ihrer Tür und sagten: "Willst du, dass deine Familie stirbt?

" D. brachte sie in das Nachbargebäude und vergewaltigte sie, so die polizeilichen Ermittler. Als ihre Mutter sich bei seinem Kommandeur beschwerte, spielte dieser die Straftat des Soldaten herunter. Während eines Urlaubs im Juni 2022 soll D. dann zwei Soldaten seiner Einheit dazu überredet haben, Sofia (damals 20 Jahre alt) zu entführen und sie über die Grenze nach Belgorod inzu bringen, wo er eine Wohnung gemietet hatte.

Sofia wurde mehr als ein Jahr lang in der Wohnung festgehalten und wiederholt vergewaltigt.

"Der Balkon war mit Metallgittern versehen", sagte Anna Ponomarenko, leitende Ermittlerin fürbei der Polizei von Charkiw. "Alles war vernagelt. Die Türen waren sowohl mit Schlüsseln als auch mit Vorhängeschlössern verschlossen ... Er nahm ihr das Telefon weg.

Es war sexuelle Versklavung.

" Im Januar 2023 versuchte Sofia, sich das Leben zu nehmen. Im Krankenhaus glaubten die russischen Ärzte ihrer Geschichte nicht.

"Wann immer sie Ärzten oder Einheimischen erzählte, was geschah, sagte er: ‚Sie kommt aus derIm September 2023 gelang Sofia dann endlich die Flucht. Glück für sie: Ihr Peiniger wurde wegen Fahnenflucht festgenommen – er hatte seinen Sold eingestrichen, ohne an die Front zurückzukehren. Sofia griff zum Telefon in der nun leeren Wohnung und rief die einzige Nummer an, die sie auswendig kannte: die ihrer älteren Schwester in Polen.

Diese fand ein Netzwerk von Freiwilligen in Russland, die Sofia abholten und zur ukrainischen Grenze brachten. Ihr älterer Bruder, der Soldat in der ukrainischen Armee ist, holte sie ab. Sofia ist eine von 226 ukrainischen Kriegsopfern sexueller Gewalt, die seit 2022 von der Polizei erfasst wurden. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch weit höher liegen.

Vermutlich dient D. weiterhin in der russischen Armee. Als ukrainische Journalisten, die über den Fall berichteten, ihn um eine Stellungnahme baten, antwortete er laut "Times" mit einem lachenden Emoji und schrieb: "F*** dich.





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