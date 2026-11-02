Russische Angriffe in der Ukraine: 18 Tote in Saporischschja und Ausstieg aus Anti-Folter-Konvention

Mindestens 18 Menschen kamen bei russischen Luftangriffen in Saporischschja ums Leben. Russland verlässt zudem die Anti-Folter-Konvention, während Kämpfe um Oleschky eskalieren.

Bei einem russischen Luftangriff auf das Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach Angaben der ukrainischen Regierung mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich während der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag auf den Plattformen Telegram und X bekannt gab. Diese verheerende Tat markiert einen weiteren Höhepunkt der humanitären Krise in der betroffenen Region, die bereits seit Jahren unter den Folgen des Krieges leidet.

Kriegsverbrechen und zivile Opfer in der Ukraine

Neben dem schweren Angriff in Saporischschja sind bei separaten russischen Drohnenangriffen in der ostukrainischen Region Charkiw zwölf Menschen verletzt worden. Die Rettungsdienste berichteten über Schäden an einer Kühlanlage, an Gewächshäusern sowie an Wohngebäuden. Darüber hinaus wurden fünf weitere Verletzte aus der Schwarzmeerhafenstadt Odessa gemeldet. Diese Vielzahl an Opfern und Infrastrukturzerstörungen unterstreicht die kontinuierliche Belastung der zivilen Bevölkerung durch die anhaltenden militärischen Operationen.

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Russischer Ausstieg aus der Anti-Folter-Konvention des Europarats

Offiziell ist Russland aus der europäischen Anti-Folter-Konvention ausgestiegen, was das Ende jeglicher unabhängiger Überwachung russischer Gefängnisse durch internationale Gremien bedeutet. Nach Auskunft des Europarats kann das Anti-Folter-Komitee in Straßburg künftig nicht mehr prüfen, wie der Umgang mit Gefangenen in Russland und den besetzten ukrainischen Gebieten erfolgt. Das Komitee hatte nach Beginn des Angriffskriegs wiederholt Berichte über Folter und Misshandlungen erhalten, Moskau hatte Besuche des Gremiums jedoch untersagt. Bereits im Vorjahr kündigte Moskau den Austritt an, nachdem Russland 2022 aufgrund des Ukraine-Kriegs aus dem Europarat ausgeschlossen worden war. Der Kreml begründete den Schritt damit, dass eine Mitwirkung im Komitee nicht mehr möglich sei.

Angriffe auf russische Infrastruktur in Samara und regionale Auswirkungen

Laut Satellitenaufnahmen des NASA-Systems FIRMS brennt die Pumpstation Samara, rund 860 Kilometer südöstlich von Moskau. Die Aufnahmen zeigen eine Wärmeanomalie, die auf Brände hindeutet. Die Ukraine hatte ihre Angriffe auf russische Ölanlagen Ende der vergangenen Woche nach einer zweiwöchigen Pause wiederaufgenommen, als Reaktion auf tödliche Angriffe auf die eigene zivile Infrastruktur. Die Pumpstation ist ein entscheidender Knotenpunkt im Pipeline-Netz mit einer Speicherkapazität von über 1,6 Millionen Kubikmetern, wo Lieferungen aus Westsibirien und Kasachstan verarbeitet werden. Der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bestätigte einen ukrainischen Drohnenangriff, während der Betreiber Transneft sowie das kasachische Energieministerium und KazTransOil zunächst nicht reagierten.

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Diplomatische Spannungen um humanitäre Pausen und Gasexporte

Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa gab bekannt, dass verbliebene Bewohner in der Frontstadt Oleschky künftig monatlich mit Hilfsgütern versorgt werden sollen. Dies sei unter Vermittlung der US-First-Lady Melania Trump vereinbart worden. Eine sechswöchige Feuerpause hatte zuvor Lieferungen und Evakuierungen ermöglicht, jedoch wirft die ukrainische Armee Russland vor, diese Pause zur Stärkung militärischer Positionen genutzt zu haben. Der Kreml schloss mit Sprecher Dmitri Peskow weitere lokale Waffenstillstände aus. Zudem erklärte Peskow, dass eine von den USA geforderte Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch die Ukraine nicht umsetzbar sei.

Cyberangriffe und politische Einschätzungen der US-Wahl

Die Hackergruppe Hitcore reklamierte einen Angriff auf die ukrainische Warn-App für sich, während das russische Katastrophenschutzministerium gefälschte Warnungen meldete. Trotz der angespannten Lage erwartet der Kreml keine politischen Veränderungen in der Ukraine-Politik der USA nach den Zwischenwahlen. Dmitri Peskow betonte, dass Präsident Donald Trump am Kurs einer friedlichen Verhandlungslösung festhalten werde, wobei die Abstimmung als innere Angelegenheit der USA betrachtet werde. Diese Entwicklungen zeigen die multidimensionale Natur des Konflikts, der militärische, diplomatische und technologische Fronten umfasst.