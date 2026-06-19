Russische Angriffe in der Ukraine und diplomatische Spannungen mit Belarus und Polen

Bei russischen Angriffen in der Region Dnipropetrowsk sterben zwei Menschen. Selenskyj wirft Russland Provokation gegenüber Belarus vor und fordert den Abzug russischer Militärtechnik. Polen entzieht Selenskyj den höchsten Orden wegen UPA-Kontroverse. Merz mahnt zur Geduld bei EU-Russland-Kontakten.

Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind bei russischen Angriffen mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, teilte Militärgouverneur Olexander Hanscha mit. Russland attackierte demnach die Stadt Nikopol, mehrere Gemeinden im Kreis Nikopol und eine im Kreis Krywyj Rih.

Insgesamt habe Moskaus Militär mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Ein weiteres Ereignis betrifft Belarus: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind internationale Experten zu dem Schluss gekommen, dass die Ukraine nicht verantwortlich für einen Angriff auf einen Bus mit belarussischen Staatsbürgern in Russland ist. Moskau hatte der Ukraine vorgeworfen, in der westrussischen Grenzregion Brjansk einen Bus mit einer belarussischen Kinderfußballmannschaft beschossen zu haben, wobei eine Frau getötet und sieben Menschen verletzt worden seien.

Selenskyj bezeichnete den Vorfall als Provokation der russischen Seite, die darauf abziele, das belarussische Volk in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen. Die ukrainische Armee wies die Anschuldigung als falsch zurück und erklärte, sie habe zu dem Zeitpunkt keine Angriffe in Brjansk ausgeführt.

Zudem forderte Selenskyj den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls drohte er mit militärischen Schritten der Ukraine. Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzten. Lukaschenko hatte zuletzt erklärt, dass die Ukraine von seinem Land nichts zu befürchten habe.

Selenskyj entgegnete, wenn Lukaschenko sage, er wolle nicht in den Krieg hineingezogen werden, solle er ehrlich sein, denn nicht er selbst, sondern sein gesamtes Land könnte von Russland hineingezogen werden. Bereits von den ersten Tagen des Krieges an seien Kinder und Erwachsene durch Raketen aus Belarus getötet worden. Lukaschenko habe sich bei Selenskyj entschuldigt mit der Begründung, er habe keine Kontrolle, was Selenskyj jedoch nicht glaubt.

In einem weiteren diplomatischen Eklat entzog der polnische Präsident Karol Nawrocki Selenskyj die höchste Auszeichnung des Landes, den Weißer-Adler-Orden, nach einem Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit. Nawrocki verkündete die Aberkennung in einer Videobotschaft. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt als strategischen Fehler und respektlos. Hintergrund ist die Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die im Zweiten Weltkrieg für Massaker an bis zu 100.000 ethnischen Polen in der Region Wolhynien verantwortlich war.

Die UPA kollaborierte zeitweise mit Hitler-Deutschland im Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit von der Sowjetunion. In der heutigen Ukraine werden die Mitglieder von UPA und ihrer politischen Organisation OUN als Helden verehrt. Abschließend äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem EU-Gipfel in Brüssel zur Debatte über die Russland-Kontakte von EU-Ratspräsident Antonio Costa. Merz mahnte zur Geduld und erklärte, wer für die Europäische Union spreche, müsse heute nicht entschieden werden.

Dies werde man entscheiden, wenn es zu Gesprächen komme, fügte er hinzu, mit Hinweis auf die fehlende Bereitschaft Russlands, über ein Ende des Krieges mit der Ukraine überhaupt verhandeln zu wollen





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