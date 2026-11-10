Russische Angriffe legen Kyjiw im Winter Strom lahm und verschärfen Verhandlungen

Russische Raketenangriffe auf Umspannwerke in Kyjiw haben Haushalte bis zu 14 Stunden ohne Strom gelassen. Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi drehen sich nun auch um Energie und Sicherheit.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat Russland nach Angaben der Berichterstattung 36 Raketen und Marschflugkörper aus Brjansk und Woronesch auf die ukrainische Hauptstadtregion Kyjiw abgefeuert. Kurz nach Mitternacht waren laute Explosionen zu hören, während Bewohner in die Keller flüchteten. Das Ziel der Angriffe waren vor allem Energieanlagen, darunter Umspannwerke, die die Hauptstadt mit Strom versorgen.

Der Stromausfall in der Region Kyjiw hielt am folgenden Tag an. In einigen Bezirken saßen Haushalte nach Angaben aus der Region bis zu 14 Stunden im Dunklen. Der Angriff ist Teil einer Serie von Schlägen gegen die Energieversorgung, die sich über den Winter zieht.

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Wie Kyjiw den Stromausfall im Alltag bewältigt

Die Stromversorgung in Kyjiw ist nach den Angriffen auf die Umspannwerke vielerorts zusammengebrochen. Restaurants stellen den Betrieb auf Kohlegrills um oder erzeugen ihren Strom mit Benzingeneratoren, deren Brummen durch die dunklen Straßen zieht.

Viele Haushalte in Kyjiw haben sich mobile Ladestationen angeschafft, die an übergroße Powerbanks erinnern. Wer die Möglichkeit hat, plant bereits Notfälle für den Fall, dass Strom, Wasser und Heizung im Winter dauerhaft ausfallen. Dann reisen Familien zu Verwandten in die Westukraine oder auf ihre Datscha außerhalb der Stadt, sofern sie einen solchen Rückzugsort haben.

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Viele Menschen in der Hauptstadt kaufen zudem Wasserkanister und Konserven auf Vorrat. Die Lage verdeutlicht, wie sehr die Bevölkerung auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen ist, wenn die Heizperiode erst begonnen hat.

Warum Russland den Winter gezielt nutzt

Russland verfolgt laut dem Bericht offenbar das strategische Ziel, die Hauptstadt vollständig vom Stromnetz zu trennen. Die Angriffe Anfang November fielen in eine Phase, in der die Heizperiode gerade erst begonnen hatte und Kyjiw bereits im Dunklen saß.

Die Ukraine kann ihre Infrastruktur derzeit nur eingeschränkt verteidigen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat gesagt, Deutschland könne der Ukraine keine Patriot-Abfangraketen zur Abwehr ballistischer Raketen mehr liefern. Der Bericht wertet diese Entscheidung als schweren Rückschlag für Kyjiw.

Ein europäisches Gegenstück soll die Lücke künftig schließen. Die Firma Firepoint steht hinter dem Flugabwehrsystem Freya, das als ukrainisch-europäische Alternative zu den US-amerikanischen Patriots gilt. Es dürfte jedoch nicht vor 2028 betriebsbereit sein und damit nicht vor dem Ende des Winters.

Verhandlungen in Abu Dhabi und Streit um den Donbas

Die Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende stehen im Zentrum der diplomatischen Bemühungen. Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA sprechen über eine mögliche Waffenruhe und eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Der Kreml besteht nach dem Bericht darauf, dass die Ukraine den gesamten Donbas abtritt, und zwar vor einem etwaigen Waffenstillstand.

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Kyjiw lehnt diese Reihenfolge ab. Die ukrainische Regierung will zuerst ein Ende der Kämpfe, bevor über die Gebietsfrage gesprochen wird. US-Außenminister Marco Rubio hat zudem gefordert, europäische Unterhändler bei künftigen Gesprächen zwischen Washington, Moskau und Kyjiw einzubinden. Rubio sagte am Rande eines G7-Außenministertreffens in Paris, die europäischen Partner seien ein Teil der Lösung.

Parallel dazu setzt Russland seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur fort. Nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers Ukrenergo waren acht Regionen betroffen. Es kam unter anderem in Dnipropetrowsk, Donezk, Kyjiw, Sumy, Charkiw und Tschernihiw zu Stromausfällen.

Streit in den USA und Druck aus Europa

Die Verzögerungen bei der Militärhilfe beschäftigen auch den US-Kongress. 32 Abgeordnete der Republikanischen und Demokratischen Partei fordern Verteidigungsminister Pete Hegseth auf, die Verzögerungen bei Militärhilfe in Höhe von 400 Millionen Dollar zu erklären. Das berichtete der Journalist Alex Raufoglu von Radio Svoboda.

Die Mittel hatte der Kongress im Dezember 2025 im Rahmen der Ukraine Security Assistance Initiative bewilligt. In dem Schreiben verlangen Vertreter beider Kammern außerdem, die Lieferung von Waffen zu beschleunigen.

In Europa kommt es ebenfalls zu Spannungen über die Finanzierung der Ukraine. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, Druck auszuüben. Fico sagte am Dienstag in Bratislava, er werde dem nicht nachgeben, und reagierte damit auf die Forderung von Merz, alle EU-Länder müssten ohne Ausnahme einen Beitrag zur Ukraine-Finanzierung leisten.